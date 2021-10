Tampereella on nyt 73 peruskoululaista karanteenissa – Ylilääkäri: koko luokka määrätään karanteeniin yhä harvemmin

Taysin infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen toivoo, että koululaisten karanteeneihin tulisi selkeämpi valtakunnallinen linjaus. Nyt käytännöt vaihtelevat suuresti eri sairaanhoitopiirien välillä Suomessa.

Karanteeniin asetetaan Pirkanmaalla koululaisia yhä harvemmin tilanteissa, joissa koululuokalla todetaan koronavirustartunta. Näin sanoo Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen Aamulehdelle.

Aamulehti sai viestin lukijalta, jonka mukaan tamperelaisessa koulussa luokan oppilaita oli saanut tartunnan, mutta muita oppilaita ei ollut asetettu karanteeniin.

Syrjäsen mukaan karanteeniin määrätään ensisijaisesti tartunnan saaneen lähimmät kaverit. Muut karanteenipäätökset riippuvat muun muassa siitä, minkä ikäisistä lapsista on kysymys, kuinka suuri luokka on kyseessä ja onko lapsia jo rokotettu. ”Ensimmäisistä tapauksista ei lähdetä laittamaan koko luokkaa karanteeniin.”

Näin on hänen mukaansa toimittu lähes koko epidemian ajan. ”Alkuun laitettiin aina koko luokka karanteeniin ja todettiin, että hyvin harva sairastuu.” Kuitenkin jos luokalla on paljon koronatapauksia, voidaan koko luokkakin edelleen panna karanteeniin ja etäopetukseen.

Karanteenipäätökset tehdään tartunnanjäljityksen perusteella. ”Lähipiiristä se lähtee. Lähimmät kaverit, joiden kanssa ollaan eniten tekemisissä, määrätään karanteeniin.”

Valtakunnallista linjausta odotetaan

Taysin alueen koulujen karanteenikäytännöissä on kuitenkin tapahtunut muutos. Sitä mukaa, kun tieto viruksesta ja taudin käyttäytymisestä lisääntyy ja lasten rokotukset edistyvät, oppilaita määrätään yhä vähemmän karanteeniin. ”Jos tarkastellaan koko puolentoista vuoden aikaa, koulutilanteissa on yhä vähemmän määrätty (karanteeniin).” Syrjäsen mukaan koulujen syysloman aikoihin yli 12-vuotiaat koululaiset alkavat saada jo toisia rokoteannoksia, mikä voi entisestään vaikuttaa tilanteeseen.

Koululaisten karanteenikäytännöt vaihtelevat Syrjäsen mukaan suuresti Suomessa sairaanhoitopiireittäin. ”Toistaiseksi Pirkanmaalla on toimittu niin, että lapsia joutuu karanteeniin. Tämä on asia, joka tulee talven aikana kehittymään. Toivoisin, että asiaan tulisi selkeämpi valtakunnallinen linjaus.”

Pientä maskikurin höllentymistä havaittavissa

Tampereella oli maanantaina 11. lokakuuta yhteensä 73 peruskouluikäistä oppilaista koronakaranteenissa, kertoo perusopetusjohtajan loman aikaisena sijaisena toimiva koillisen, kaakkoisen ja eteläisen palvelualueen vastaava rehtori Ville Raatikainen.

Hän ei pidä lukua erityisen suurena, kun sen suhteuttaa perusopetuksen noin 18 000 oppilaan kokonaismäärään. Karanteenissa on ollut Tampereella pahimpina epidemia-aikoina useita satoja koululaisia samanaikaisesti.

Voimassa olevan suosituksen mukaan kuudennen ja sitä ylempien luokka-asteiden oppilaiden tulisi käyttää kasvomaskeja koulujen sisätiloissa. Onko maskikuri pitänyt, kun yhteiskunnan koronarajoituksia on muuten purettu? ”Rehtoreilta on saatu viestiä, että pientä maskikurin höllentymistä on ollut havaittavissa isommilla oppilailla. Heitä on jouduttu vähän enemmän ohjaamaan, mutta mistään isosta kurin löystymisestä ei voida puhua”, Raatikainen sanoo.

Yhdessä koulussa 22 karanteenissa

Tamperelaisessa Wivi Lönnin koulussa oli maanantaina 22 oppilasta karanteenissa koronaviruksen takia. Apulaisrehtori Reetta Heinon mukaan karanteenissa on sekä sairastuneita että koronavirukselle altistuneita oppilaita.

Koulusta ei kerrota, ovatko oppilaat samalta vai eri luokilta. Karanteenissa olevat oppilaat käyvät koulua Aleksanterin koulutalossa, jossa ovat Wivi Lönnin koulun vuosiluokat 1.–6. Heinon mukaan on todennäköistä, että osa tartunnoista on koulun sisäisiä tartuntoja.

Oppilaiden vanhemmille on kerrottu tartunnoista perjantaina 8.10. ja sunnuntaina 10.10. Heinon mukaan koulunkäynti jatkuu koululla normaalisti. Karanteenissa olevat altistuneet ovat etäopetuksessa.