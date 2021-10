Ratinaan sai lauantaina kävellä jonottamatta sisään influenssa- ja koronarokotuksille – Rokotukset jatkuvat myös sunnuntaina, minkä jälkeen Ratinan ovet sulkeutuvat

Ratinassa annettiin lauantaina koronarokotusten lisäksi influenssarokotuksia yli 65-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville. Rokotuksia voi hakea myös sunnuntaina kello 8–14 ilman ajanvarausta. Sen jälkeen Ratinan rokotusyksikkö sulkee ovensa kokonaan.

Helena Killinen, 70, yllättyi iloisesti lauantaina tullessaan aamukymmeneltä Tampereen Ratinaan influenssarokotukselle: jonoa ei ollut yhtään, vaan hän sai kävellä suoraan sisälle.

”Vähän kyllä arvelinkin, etteivät muut ole liikkeellä näin ajoissa kuin minä. Tapaan ottaa influenssarokotteen joka vuosi ja olen siihen tottunut. Tautia vastaan on hyvä suojautua.”

Rokotuspisteen ovella seisoneet vahtimestarit kertoivat, että heidän tullessaan töihin aamuseitsemäksi paikalla oli ollut muutama aikainen lintu jonossa jo tuntia ennen kuin ovet avattiin kello kahdeksalta. Aamupäivällä kävijöitä tuli tasaiseen tahtiin, mutta jonoa ei ehtinyt muodostua.

Ei yhtään jonoa! Lauantaina kello 10–11 Ratinan rokotusyksikköön sai kävellä suoraan sisään korona- tai influenssarokotukselle.

Myös sisällä odotussalissa oli välillä täysin tyhjää.

Ajoissa liikkeellä

Viime vuonna influenssarokotteet olivat niin kysyttyjä, että ne loppuivat jo marraskuussa kesken, ja jakelu rajattiin tiukasti vain riskiryhmiin kuuluville. Tampereellakin jouduttiin perumaan jo varattuja rokotusaikoja.

”Olin silloinkin ajoissa liikkeellä, ja ehdin saada rokotteen. Lähdin tänne nyt heti, kun ystävä vinkkasi, että rokotus on nyt viikonloppuna mahdollista saada ilman ajanvarausta,” Killinen kertoi.

Killinen ehti tuskin istahtaa saliin odottamaan, kun hänet jo kutsuttiin rokotustilaan ja sairaanhoitaja Katja Rajala pisti piikin hänen käsivarteensa.

Killinen kiittää Tampereen kaupunkia rokotusten hoitamisesta hienosti.

”Ei ole kyllä moitteen sijaa. Myös koronarokotukset hoidettiin sujuvasti ja oltiin ajoissa liikkeellä.”

Maaliskuun alkupuolella toimintansa aloittanut Ratinan rokotusyksikkö sulkee ovensa lopullisesti sunnuntaina. Tamperelaisten koronarokotukset olivat seitsemän kuukauden urakka, joka osastonhoitaja Kirsi Koivun mukaan on sujunut niin hienosti, että mieli on nyt vähän haikea.

Ratina sulkeutuu

Ratinan rokotusyksikössä annettiin lauantaina koronarokotusten lisäksi myös influenssarokotuksia yli 65-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville. Molemmat rokotteet on mahdollista hakea vielä sunnuntaina kello 8–14 ilman ajanvarausta. Sen jälkeen Ratinan rokotusyksikkö sulkee ovensa, ja rokotukset pitää hakea terveysasemilta.

”Tämä on nyt tosi hyvä tilaisuus ottaa rokote, koska terveysasemille voi olla vaikea saada itselle sopivaa aikaa. Influenssa- ja koronarokotteen voi ottaa turvallisesti vaikka samalla kertaa, jos koronarokote on vielä ottamatta”, kertoo Ratinan rokotusyksikön osastonhoitaja Kirsi Koivu.

Tunnelma haikea

Koivu kertoo, että aamukahdeksalta rokotuksiin oli hetken aikaa jonoa. Lauantaina valtaosa rokotuksille tulleista oli hakemassa influenssarokotusta. Aamun parin ensimmäisen tunnin aikana niitä oli ehditty antaa jo 400. Lisäksi oli annettu muutamia kymmeniä koronarokotuksia.

”Koko lauantain aikana kävi noin 900 asiakasta, joista noin 600 otti influenssarokotteen ja 300 koronarokotteen. Rokotteita riittää, joten sunnuntaina kannattaa vielä tulla.”

Ratinan rokotusyksikkö avasi ovensa maaliskuun alkupuolella ja sulkeutuu sunnuntaina ainakin tällä tietoa lopullisesti.

”Tunnelmat ovat tavallaan aika haikeat, koska työntekijät ovat viihtyneet täällä tosi hyvin. He ovat olleet tyytyväisiä ja iloisia siitä, että ovat saaneet olla osallisena tällaisessa ainutlaatuisessa projektissa. Kaikki on mennyt ihan loistavasti. Myös kaupunkilaisilta on tullut positiivista palautetta.”

Kuluneen seitsemän kuukauden rokotusurakan aikana Ratinassa oli sunnuntaihin mennessä annettu noin 200 000 koronarokotusta ja Messukeskuksessa lisäksi 50 000. Messukeskuksen rokotukset päättyivät jo 13. elokuuta.

Sirpa Hirvonen, 70, sai influenssarokotteen lauantaina Ratinassa hetkeäkään jonottamatta. Hänet rokotti sairaanhoitaja Pirjo Maaniitty.

Kiitos, Tampere!

Yksi tyytyväisistä tamperelaisista oli Sirpa Hirvonen, 70, joka saapui influenssarokotukseen lauantaina aamupäivällä. ”Ajattelin tulla nyt heti, kun ei tarvinnut varata aikaakaan. Terveysasemalla ajat olisivat menneet lokakuun lopulle. Täällä ei nyt ole jonoakaan yhtään, mikä on tosi hienoa! Lähdemme pian Tallinnaan, joten halusin saada rokotuksen kuntoon ennen sitä.”

Myös molemmat koronapiikit ottanut Hirvonen antaa Tampereen kaupungille rokotusten hoidosta kouluarvosanan 9,5.