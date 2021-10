Tampereen kouluissa on rokotettu vain Modernalla, mutta nyt THL ohjeistaa, ettei sitä annettaisi alle 30-vuotiaille miehille – Näin rokotukset muuttuvat

THL:n torstaina antaman uuden suosituksen jälkeen Tampereella kaikki alle 30-vuotiaat rokotetaan jatkossa Pfizerin Comirnaty-rokotteella.

Aamulehti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjeisti torstaina, että lääkeyhtiö Modernan koronarokotetta ei toistaiseksi pitäisi antaa alle 30-vuotiaille miehille.

Syynä on rokotteeseen mahdollisesti liittyvä kohonnut sydänlihas- tai sydänpussintulehduksen riski, joka on suurin juuri miehillä toisen rokoteannoksen jälkeen.

Ketkä Tampereella ovat saaneet Modernan rokotteen, Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio?

”Modernan rokote on ollut Tampereella käytössä ensimmäisten ja toisten rokotusten osalta. Esimerkiksi kouluihin viedyt rokotteet ovat olleet Modernaa, koska sitä ei tarvitse laimentaa ja kuljetus on helpompaa.”

Mikä? Uusi suositus Suositus ohjeistaa toistaiseksi keskeyttämään Modernan koronavirus­rokotteen antaminen alle 30-vuotiaille miehille varovaisuusperiaatteen vuoksi. Syynä on rokotteeseen mahdollisesti liittyvä kohonnut sydänlihas- tai sydänpussin­tulehduksen riski. Riski on suurin alle 30-vuotiailla miehillä toisen rokoteannoksen jälkeen. Asiasta kertoi THL:n johtaja Mika Salminen torstaisessa THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Entä jatkossa, millä Moderna nyt korvataan?

”THL:n uuden suosituksen jälkeen rokotamme kaikki alle 30-vuotiaat, myös tytöt, Pfizerin Comirnaty-rokotteella, jota on hyvin saatavilla.

”Käytännön toteutuksen kannalta on helpompaa, kun linjaus koskee kaikkia alle 30-vuotiaita. Jos joku naispuolinen kuitenkin haluaa Modernaa, se on mahdollista.”

”Helpointa olisi, jos alle 30-vuotiaat tulevat Ratinaan hakemaan rokotuksensa vielä tällä viikolla, kun se on auki. Ensimmäisestä rokotuksesta pitää olla kulunut kuusi viikkoa ennen toista annosta. Ratinan sulkeuduttua rokotuksia jatketaan terveysasemilla.”

Kuinka suuri osa alle 30-vuotiaista tamperelaisista miehistä on jo ehtinyt saada kaksi annosta Modernan rokotetta?

”Miehiä ja naisia ei ole tässä eroteltu, mutta 20–29-vuotiaista 64 prosenttia on jo saanut molemmat rokotteet ja noin 80 prosenttia ykkösrokotteen. 12–19-vuotiaista vasta 26 prosenttia on saanut toisen rokotteen, eli suurimmalla osalla se on vielä hakematta.”

Osa alle 30-vuotiaista on saanut ensimmäisen rokotteen Modernaa ja nyt heille annetaan toisena annoksena Pfizerin Comirnatya. Kuka takaa tämän cocktailin turvallisuuden?

”Tampere noudattaa koronarokotusten osalta THL:n ja kansallisen rokotus­asiantuntija­ryhmän linjauksia ja suosituksia. He perustavat arvionsa parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Paikalliset ratkaisut tehdään kansallisten linjausten perusteella rokote­saatavuuden mukaan.”

”Eniten tässä huolestuttaa se, ettei toisen rokotuksen ottaminen nyt vain jää nuorilla ikäryhmillä väliin ja rokotussuoja vajaaksi sen takia, ettei rokotuksiin uskalleta tulla. Käytössä olevat rokotteet ovat huipputeknologiaa ja turvallisia. Joka tapauksessa korona­virus­infektio on vakavampi kuin tämä rokotus.”

Miten paljon työtä tämä muutos aiheuttaa?

”Tämä on vähän vastaava tilanne kuin maaliskuussa, kun rokotukset Astra Zenecalla keskeytettiin. Tein koko viikonlopun töitä saadakseni sen seuraavan viikon rokotukset toimimaan. Kyllä tämäkin tulee tuottamaan paljon töitä.”