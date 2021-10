Tays julkaisi uusia ohjeita pitkittyneen koronataudin hoitoon – Toimi näin, jos epäilet itselläsi long covidia

Apulaisylilääkäri Kirsi Laasonen Tampereen yliopistollisen sairaalan keuhkosairauksien vastuualueelta arvioi, että pitkittynyttä koronatautia on Pirkanmaalla lisääntyvästi, koska tautitapauksia on paljon.

Pirkanmaalla on otettu käyttöön uusi toimintamalli pitkittyneiden koronaoireiden hoitoon ja tutkimiseen. Toimintamallin tekemisessä on konsultoitu Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin erikoissairaanhoidon eri asiantuntijoita.

Tampereen yliopistollinen sairaala Tays on julkaissut uusia ohjeita pitkittyneen koronataudin eli niin sanotun long covidin hoitoon.

Pirkanmaalle on nyt koostettu toimintamalli, jota terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää potilaan hoidon apuna. Koronan sairastaneet voivat käyttää toimintamallia oman kuntoutuksensa apuna. Taysin verkkosivuilla julkaistuissa ohjeissa neuvotaan muun muassa, miten aloittaa liikunta sairastamisen jälkeen.

Perusohjeet pätevät myös uudessa taudissa

Apulaisylilääkäri Kirsi Laasonen Taysin keuhkosairauksien vastuualueelta kertoo, että uudessa toimintamallissa on käytännön ohjeita potilashoitoon ja potilaan tutkimiseen ja hoitamiseen. ”Siinä on käyty läpi myös, mitä taustatekijöitä on poissuljettava. Ei ole itsestäänselvää, että oire on pitkittynyttä koronaa, vaikka on sairastanut koronataudin.”

Toimintamalli on apuna esimerkiksi vastaanotolla, jos lääkäri ei ole perehtynyt pitkittyneen koronataudin oireistoon.

Lisäksi toimintamallissa on käytännön ohjeita koronan sairastaneille esimerkiksi siitä, miten lihaskuntoa lähdetään kohentamaan ajan saatossa. ”Mitä voi tehdä kotona, vaikka ei olisi käynytkään lääkärissä.”

Uusi toimintamalli on Laasosen mukaan koostettu kansainvälisestä ja muusta tutkimustiedosta, jota on muokattu Suomen ja Pirkanmaan olosuhteisiin. Mukana on myös yleisiä ohjeita vakavasta sairaudesta toipumiseen, jotka eivät liity suoraan koronatautiin. ”Tietyt perusohjeet kuten hengitystapaohjeet ja liikuntaohjeet pätevät moneen muuhunkin.”

Milloin erikoissairaanhoitoon?

Toimintamallin tekemisessä on myös konsultoitu Taysin erikoissairaanhoidon eri asiantuntijoita. Laasosen mukaan valtaosa pitkittyneestä koronataudista kärsivistä voidaan hoitaa työterveyshuollossa tai terveyskeskuksessa, mutta toimintamalli antaa vinkkejä siitä, milloin potilas kannattaa lähettää erikoissairaanhoitoon.

Yleisimmät erikoissairaanhoidon alat pitkittynyttä koronaa sairastavien hoidossa ovat kardiologia eli sydämen ja verenkiertoelimistön sairaudet, neurologia ja keuhkosairaudet.

Laasosen tiedossa ei ole pitkittynyttä koronatautia sairastavien määrää Pirkanmaalla. Laasonen arvioi, että pitkittynyttä koronatautia on Pirkanmaalla lisääntyvästi, koska tautitapauksiakin on ollut paljon.

Hän kertoo keuhkosairauksien puolelle tulleen yksittäisiä lähetteitä hengitysoireiden takia. ”Toimintamallin tekeminen alkoi viime keväänä, kun avohoidossa alkoi asioida potilaita, joilla toipuminen oli viivästynyt.”

Miten pitkittynyttä koronatautia itsellään epäilevän pirkanmaalaisen tulisi nyt toimia?

”Jos oireet rajoittavat työkykyä, niin silloin asioidaan työterveyshuollon kanssa. Jos oireet haittaavat päivittäistä elämää tai on selkeä uudenlainen oire tai kunto ei lähde kohenemaan, on hyvä käydä omalääkärillä.”

”On tavallista, että toipuminen kestää kolme kuukauttakin. Alkuvaiheessa voi hyvin odottaa toipumista ja noudattaa (toimintamallin) ohjeita kuntoutuksesta, liikunnasta ja hengitystavasta. Niillä pääsee jo alkuun.”