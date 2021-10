Parkano ja Kihniö alkoivat rokottaa 12-15-vuotiaita ensimmäisten joukossa Pirkanmaalla, mutta rokotekattavuus on jäänyt alhaiseksi. Kaikilla ikäryhmään kuuluvilla olisi jo ollut mahdollisuus saada ensimmäinen rokote.

Parkanon tautiryppään koronatartunnat ovat levinneet etenkin lasten ja nuorten keskuudessaan ja heidän perheissään. Tartuntoja on ilmennyt Parkanon yhtenäiskoulun ja lukion eri luokilla.

Parkanoon on kehittynyt paikallinen koronavirustautirypäs. Perjantaina 1.10. Parkano tiedotti, että kunnassa on asetettu 16 sairastunutta eristyksiin ja 58 altistunutta karanteeniin. Lisäksi naapurikunnassa Kihniössä on asetettu kaksi henkilöä karanteeniin.