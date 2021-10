Mitä? Ohjeistus koronatesteistä

Koronatestejä tehdään nyt ensisijaisesti rokottamattomille, jotka ovat altistuneet virukselle ja joilla on oireita, sekä rokottamisen jälkeenkin vakavalle infektiolle alttiille ihmisille.

Kaksi rokotetta saaneista testataan matalalla kynnyksellä muun muassa sosiaali- ja terveysalan työntekijät sekä koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvat.

Kaikkien kaksi rokotetta saaneidenkin on hakeuduttava testiin, jos epäilee tartuntaa.

Alle 12-vuotias testataan, jos hänellä on oireita ja hänen tiedetään altistuneen koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana.

Lisäksi testiin pitää mennä, jos alle 12-vuotiaalla lapsella on oireita, ja perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö.