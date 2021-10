Valtakunnallinen kasvomaskisuositus muuttui eilen. Joukkoliikenne on kuitenkin yksi niistä paikoista, joissa maskin tarve on suuri. Matkustajien määrä luultavasti kasvaa etätyösuosituksen päätyttyä. Bussia Ratinan edustalla odottaneet matkustajat on kuvattu syyskuun alussa.