Suora lähetys käynnissä THL:n ja STM:n koronainfosta: Maskisuositus muuttuu: ”Käytä maskia oman harkintasi mukaan”

Viime viikolla infotilaisuudessa kerrottiin, että koulujen maskisuositus muuttuu tällä viikolla.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitävät torstaina 30. syyskuuta kello 10 viikoittaisen tilannekatsauksen.

Tilaisuudessa käydään läpi rokotustilannetta sekä koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti.

Tällä viikolla odotetaan erityisesti, kerrotaanko tilaisuudessa jotakin uutta kasvomaskisuosituksesta. THL on valmistellut uutta suositusta ja kertonut julkaisevansa sen syyskuun loppuun mennessä.

Tilaisuudessa mainittiin myös, että epidemian seurannan kriteereitä on muutettu. Nyt ensimmäiseksi seurataan koronarokottamisen edistymistä, toiseksi sairaaloiden tilannetta ja vasta kolmanneksi tartuntojen ilmaantuvuutta.

Tilannekatsauksessa ovat mukana johtaja Pasi Pohjola STM:stä sekä johtava asiantuntija Mia Kontio ja ylilääkäri Otto Helve THL:stä.

Lisäksi kysymyksiin vastaamassa ovat osastopäällikkö Taneli Puumalainen ja osastopäällikkö Satu Koskela STM:stä.

Kello 10.52: Kysytään, miten maskisuosituksen kanssa menetellään, jos tavoitteeksi asettua rokotekattavuutta ei saavuteta. Otto Helve vastaa, että pyritään kaikki tekemään, että rokotekattavuus saataisiin halutulle tasolle. Lähtökohtaisesti ohje henkilökohtaisesta harkinnasta maskin käytössä on hyvin käyttökelpoinen aina siihen asti, että rajoituksista kokonaan luovutaan.

Mia Helve muistuttaa, että 80 prosentin kattavuudella ei saavuteta laumasuojaa. Siihen nähden henkilökohtainen suojautuminen on sidoksissa etenkin kontaktien määrään ja läheisyyteen ei niinkään rokotekattavuuteen.

Kello 10.45: Kysytään, millä keinoilla saadaan rokotekattavuus ylös.

Pasi Pohjola sanoo, että kaikenlaisia toimia tarvitaan. Kaupungeissa monenlaista on jo tehtykin rokotteen oton helpottamiseksi ja informaation jakamiseksi. Pohjola kehottaa suhtautumaan suhteellisen huolettomasti rokotteista annettavaan viranomaistietoon.

Otto Helve antaa esimerkin siitä, miten rokotusten ottamisen helpottaminen saattaa vaikuttaa tilanteeseen. 16–19-vuotiaissa tai 12–15-vuotiaissa rokotteiden eteneminen on ollut poikkeuksellisen vauhdikasta osittain siksi, että rokotteet on pystytty antamaan siellä, missä nämä nuoret ja lapset muutenkin käyvät eli oppilaitoksissa.

Taneli Puumalainen toteaa, että oli odotettavissa, että rokotekattavuuden nousu tulee jossain vaiheessa hidastumaan. Osittain siihen vaikuttaa yhteiskunnallinen keskustelu ja näkemys, että epidemia olisi jotenkin ohi. Mikä on väärä viesti. Epidemia ei ole vielä ohi ja pitkittyessään hyvinkin hankala. Sairaalahoidon kuormittavuus vaikuttaa kykyymme hoitaa muita sairauksia.

Kello 10.40: Kysytään, onko ilmaantuvuudella yhä rooli rajoitusten kannalta? Arviota tehdään nyt alueellisesti, katsotaan esimerkiksi missä tartunnat esiintyvät tai onko jotain riskiryhmää, Pasi Pohjola vastaa.

Kysytään jäljellä olevien koronarajoitusten purkamisesta. On pitkälti jo päätetty, että esimerkiksi avin määräyksiä yleisötilaisuuksista ei jatketa, etätyösuositusta on helpotettu ja nyt annettiin uusi maskisuositus. Lisäksi ovat vielä ravintolasuositukset, joita valtioneuvosto tarkastelee omalla tasollaan, sanoo Pohjola.

Otto Helve jatkaa, että kahden rokotteen saaneiden osuus on koko ajan kasvanut. On hyvä muistaa, että rokottamattomia ja sairaalahoidon kuormitusta on yhä paljon. Tässä mielessä rajoitusten purkaminen ei ole äkillisesti mahdollista.

Se, mitä tulee henkilöiden käsihygieniaan tai sairaana kotona pysymiseen, joihin on nyt opittu, eivät tule poistumaan. Nämä eivät liity pelkästään koronavirukseen vaan käytännöt ovat hyviä muutenkin.

Kello 10.33: Kysytään, muuttuuko koulujen maskisuositukset. Koulujen osalta riskit ovat hyvin pienet eli tämän mukaan suositusta ei ole, Otto Helve vastaa.

Kysytään, voivatko täysin rokotetut olla nyt huolettomammin ilman maskia? Kahdesti rokotetuille on oma ohjeistus ja uusi maskisuositus ei sitä muuta.

Kello 10.31: Kysytään, mikä nyt muuttuu maskisuosituksessa.

Suurin muutos on se, että toimenpidetasot poistuvat ja suositus muuttuu enemmän tilannekohtaiseksi. Suositus käytölle koskee sisätiloja, joissa ollaan lähekkäin. Harkinta on jokaisen henkilön oma.

Oman harkinnan tueksi on tehty luokitus matalan, kohtalaisen ja merkittävän riskin tilanteista, joista merkittävän riskin tilanteissa suositellaan maskin käyttöä aina.

Kello 10.30: Sairaalahoidon tarve näyttää pysyvän samana läpi talven ja alkukevään, jos rokotuskattavuus ei nouse. On mahdollista, että sairaala- ja tehohoidon tarve jopa kasvaa.

Tällä voi olla vaikutusta siihen, että tehohoidon työmäärä pysyy korkeana. Se vaikuttaa hoitajien jaksamiseen sekä mahdollisuuksiin muiden tehohoitopotilaiden hoitoon.

Kello 10.26: Pasi Pohjola kertoo, että hybridistrategian seurantaraportti julkaistaan tänään. Epidemiatilanne suurin piirtein ennallaan. Testejä tehty noin 16 prosenttia vähemmän kuin edellisellä viikolla. Testipositiivisuus valtakunnallisesti on ollut 3,4 prosenttia, kun edellisellä viikolla 2,9 prosenttia.

Testauksen kohdentaminen on toteutunut tarkoituksenmukaisella tavalla. Etenkin saadaan viruksenkantajat hyvin havaittua.

Erikoissairaanhoidossa vuodeosastolla on tänään 52 koronapotilasta ja tehohoidossa 25.

Rokottamattoman 20-79 vuotiaan riski joutua sairaalahoitoon 17-kertainen täyteen rokotesuojaan nähden.

Tehohoidon tarve näyttää pysyvän melko suurena.

Kello 10.19: Kasvomaskisuositus muuttuu. Nyt annetaan lyhytaikaisempi suositus, joka koskee aikaa ennen kansallisen rokotekattavuuden täyttymistä.

Muutos edelliseen on se, että: toimenpidetasot on poistettu, alueellinen tilanne ei enää vaikuta. Pääperiaate on, että maskia käytetään nyt oman harkinnan mukaan. Etenkin maskia tulee käyttää, jos ei ole saanut rokotusta.

Suositellaan käyttöä julkisessa tilassa, jossa ollaan lähellä toisiaan.

Perustuu siihen, että etätyösuositus päättyy ja esimerkiksi julkisissakin matkustaminen kasvaa.

Tilaisuuksissa ja alueellisesti sekä työpaikoilla voidaan antaa omia suosituksia.

Kello 10.17: Jätevesiseurannan perusteella koronavirushavainnot ovat kääntyneet nousuun, Espoossa, Helsingissä ja Kuopiossa. Tampereella havaintoja oli edellisviikkoa vähemmän.

Kello 10.16: Otto Helve kertoo, että koronatapausmäärät ja nyt myös kuolinmäärät ovat nyt maailmassa kokonaisuudessaan laskussa.

Yhdysvalloissa tapausmäärät ovat korkeita ja Brasiliassa, Intiassa ja Turkissa on paljon tapauksia myös. Kansainvälisesti tilanne on paikoitellen edelleen hyvin hankala.

Euroopassa näkyy alueelliset erot myös, Itä-Euroopan tilanne on muita huonompi.

Suomessa erikoissairaanhoidon vuodeosastolla on 56 ja teho-osastolla 25 potilasta. Kuormituksessa on ollut nähtävissä pientä nousua. Kuolleiden määrä yhteensä on nyt 1072. Viikon aikana tullut 10 tapausta lisää.

Viikolla 38 yhteensä 2 855 koronatapausta Suomessa. Tapausilmaantuvuus on laskussa: 102/100 000 tapausta kahdessa viikossa.

Kirkkaasti suurin osa koronatapauksista todetaan rokottamattomilla, mikä näkyy erikoissairaanhoidon kuormituksessa. Helve korostaa, että pyrkikää ottamaan tarjotut rokotteet, molemmat annokset.

Kello 10.09: Mia Kontio kertoo rokotustilanteesta. Maailmalla rokotuskattavuus nousee. Varsinkin Afrikan alueella tilanne on edelleen heikko, vain 2 prosenttia saanut ensimmäisen annoksen. Maailmassa yli 6 miljardia annosta annettu.

Suomi on mennyt yli eurooppalaisen keskiarvon 18 vuotta täyttäneistä kahden annoksen saaneista. Rokotuskattavuus ei ole juuri noussut Euroopan tasolla enää. Monessa maassa kattavuus on hyvä, mutta Itä-Euroopassa varsin heikko.

Suomessa alueellisia eroja kahden annoksen rokotekattavuudessa Ahvenanmaan 78 prosentista Etelä-Pohjanmaan 65 prosenttiin. Nyt päästy 70,2 prosentin kahden annoksen kattavuuteen Suomessa.

Sairaalahoidossa painottuvat edelleen rokottamattomat, mikä korostuu 50 vuotta täyttäneissä.

Kolmannesta annoksesta: suositus nyt, että vaikeasti immuunipuutteiset ja ne, jotka ovat saaneet yli 6 kuukautta sitten lyhyellä välillä kaksi annosta. Uusia linjauksia ei nyt annettu.

Kello 10: Tilaisuus alkaa.