Myös ohjeet etä- ja lähityöstä päivitetään lähipäivinä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön viikkokatsauksessa käytiin läpi askelmerkkejä paluuseen normaalia elämää kohti.

Koulujen maskisuositus muuttuu ensi viikolla. ”Suosituksen valmistelussa otetaan huomioon se, että viime viikkoina kouluissa on tullut varsin vähän jatkotartuntoja”, sanoi projektipäällikkö Anna Katz THL:stä.

Myös työpaikkojen etätyösuositukseen on tulossa muutoksia lähipäivinä. Nykyinen etätyösuositus on päättymässä syyskuun lopussa.

”Nyt ohjeita muutetaan suuntaan, jossa otetaan huomioon läsnätyön ja etätyön hybridimalli”, sanoi strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä.

Koronaepidemian tilanne on selvästi parantunut alkusyksystä. Tämä perustuu pitkälti rokotusten etenemiseen. Ensimmäisen rokotuksen on saanut 83,4 prosenttia yli 12-vuotiaiasta ja kaksi rokotusta on saanut 67,2 prosenttia suomalaisista.

Esimerkiksi 40–49-vuotiaiden ryhmässä 73 prosenttia on saanut kaksi rokotetta.

Rokottamattomat joutuvat nyt huomattavan paljon useammin sairaalahoitoon kuin rokotetut. Viime viikon lopussa vuodeosastoilla oli 78 ihmistä ja tehohoidossa 21 ihmistä.

Uusia koronatartuntoja oli viime viikolla 27 prosenttia vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana,

STM ja THL ovat muuttaneet epidemian seurannan kriteereitä niin, että ensimmäiseksi seurataan koronarokottamisen edistymistä, toiseksi sairaaloiden tilannetta ja vasta kolmanneksi tartuntojen ilmaantuvuutta.

Kolmansia rokoteannoksia on päätetty toistaiseksi suositella kahdelle ryhmälle.

THL suosittelee, että kolmas rokoteannos annetaan immuuni­puutteisten lisäksi ihmisille, jotka ovat saaneet rokotuksen rokotusjärjestyksessä ensimmäisten joukossa 3–4 viikon annosvälillä.

”Kolmannen rokoteannoksen kanssa ei ole mitään kiirettä. Vanhemmissa ikäryhmissä ei ole nyt nähtävissä mitään merkkejä toisen rokotteen suojan hiipumisesta” johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä sanoi.

Vaikka esimerkiksi Israelista on kantautunut tieto, että sairaalahoitoon viime aikoina joutuneista yli puolet on ollut kaksi kertaa rokotettuja, sama kehitystä ei ole suoraan kopioitavissa Suomeen.

”Suomessa meillä on ollut pitkä rokotusväli, jonka on tutkimuksissa havaittu vaikuttavan myönteisesti suojaan”, Kontio sanoi.

Hänen mukaansa kansainvälisesti vallitsee nyt näkemys, että kolmas rokoteannos ei ole ainakaan vielä terveelle väestölle tarpeen. Riskiryhmien osalta asiaa pohtii seuraavassa kokouksessaan Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR).

”Emme myöskään vielä tiedä, millaisilla annosväleillä syntyy pitkäaikainen suoja koronavirustartuntaa varten. Siksikään kolmannen annoksen antamista ei ole syytä kiirehtiä”, Kontio sanoi.

Suomessakin sairaalahoitoon on joutunut muutama kaksi kertaa rokotettu. Heistä tiedetään, että lähes kaikilla on ollut jokin perussairaus mikä on edistänyt vakavan tautimuodon saamista. Sairaalapaikoista ehdoton valtaosa on edelleen täysin rokottamattomilla.