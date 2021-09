Aiemmin tällä viikolla THL on suosittanut, että kolmas rokoteannos annetaan immuunipuutteisten lisäksi henkilöille.

Rokotustilanne on yksi pääaiheista sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viikoittaisessa tilannekatsauksessa tänään.

Lisäksi tilaisuudessa käydään läpi koronaviruspandemian epidemiologista tilannetta Suomessa ja muualla maailmalla. Paikalla tilaisuudessa ovat strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä, projektipäällikkö Anna Katz STM:stä ja johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä. Lisäksi mahdollisiin median kysymyksiin vastaamassa on johtaja Pasi Pohjola STM:stä.

Aamulehti näyttää tilaisuuden suorana noin kello 10 alkaen. Lähetystä voi seurata suorana tästä jutusta.

Aiemmin tällä viikolla THL suositteli, että kolmas rokoteannos annetaan immuuni­puutteisten lisäksi henkilöille, jotka ovat saaneet rokotuksen rokotusjärjestyksessä ensimmäisten joukossa 3–4 viikon annosvälillä.

Etätyösuositus on tämän hetken tietojen mukaan päättymässä syyskuun lopussa, ellei sitä vielä ennen ensi viikkoa muuteta.

Näet tiedotustilaisuuden annin tekstimuodossa alta:

Kello 10.22: Seuraavaksi viikoittaisesta seurantaraportin uudistetuista painopisteistä kertoo projektipäällikkö Anna Katz STM:stä.

Ensisijainen mittari Katzin mukaan on nyt rokotusten edistyminen ja toiseksi tärkein sairaalahoidon kuormitus.

Kolmantena mittarina on tartuntojen ilmaantuvuus, mutta tartuntalukujen päivittäinen seuraaminen ei Katzin mukaan ole enää yhtä keskeistä kuin epidemian alussa.

Kello 10.17: Kolmansien rokoteannosten antaminen on aloitettu voimakkaasti immuunipuutteisille. Tämä ei ole sama ryhmä kuin ensimmäisen rokotuskierroksen riskiryhmät 1 ja 2.

"Näillä ihmisillä kahden rokotteen suoja jää vajaaksi. Kyseessä ei siis ole tehoste- vaan täydennysannos", Kontio kertoo.

Toinen ryhmä, jolla kolmatta annosta jaetaan, ovat lyhyellä eli korkeintaan kuuden viikon antovälillä rokotuksen saaneet. THL ei kuitenkaan suosittele kolmansia annoksia alle 30-vuotiaille miehille.

"Tämä ei millään tavalla koske ensimmäisiä tai toisia annoksia", Kontio kertoo.

Kyseessä on hänen mukaansa varotoimi, kunnes kolmansista rokotteista saadaan lisää tietoa nuorilla miehillä.

Kello 10.12: Suomessa toisen rokoteannoksen kattavuus on 67,2 prosenttia, ja ensimmäisen annoksen saaneista 80,5 prosenttia on saanut toisen annoksen.

Suomessa alueellisia eroja selittävät erilaiset väestöpohjat, rokotushalukkuus ja resurssit. Sairaalahoidossa on pääasiassa rokottamattomia, Kontio kertoo.

Kello 10.09: Maailman rokotustilanne parantuu jatkuvasti mutta epätasaisesti, kertoo projektipäällikkö Anna Katz STM:stä. Esimerkiksi Afrikassa tilanne on paljon heikompi kuin monissa muissa maanosissa.

Euroopassakin on alueellista vaihtelua. Itä-Euroopassa tilanne on Länsi-Eurooppaa heikompi. Suomi on Euroopan keskitasoa, mutta esimerkiksi Ranskassa, jossa on ollut rokotevastaisuutta, ollaan Suomea edellä.