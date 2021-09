Voimakkaasti immuunipuutteinen voi varata nyt Tampereella ajan kolmanteen rokotukseen – Katso, mille ryhmille uutta rokotekierrosta suositellaan

Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio kertoo, että rokotteiden saatavuus on kohtalaisen hyvä ja hyvällä suunnittelulla rokotteet riittävät hyvän rokotuskattavuuden saavuttamiseen kuukauden kuluessa.

Aamulehti

Kolmannen koronarokotteen tarvitsijoita on Tampereella noin 5 000. Suositusryhmään kuuluvat voivat varata rokotusajan tästä viikosta lähtien.

”Rokotukset aloitetaan ensi viikolla laajasti”, kertoo Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee kolmansien rokoteannosten antamista niille 12 vuotta täyttäneille, jotka taudin tai hoidon vuoksi ovat voimakkaasti immuunipuutteisia.

Rokotussarjan kolmas annos voidaan antaa, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta.

Mitä? Heille kolmatta rokotetta suositellaan Tehty elinsiirto. Vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunipuutos. Solunsalpaajahoitoa vuoden sisällä saaneet ja leukemian, lymfooman tai myelooman monoklonaalista vasta-ainehoitoa edellisen kahden vuoden aikana saaneet. MS-tauti, selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, verisuonitulehdukset (vaskuliitit), haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi, jos sairautta hoidetaan biologisella lääkkeellä tai JAK-estäjällä. Dialyysihoitoa saavat tai joiden munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeus eli GFR on alle 15. Pitkälle edennyt tai hoitamaton hiv. Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila. Lähde: Tampereen yliopistollinen sairaala

”Voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt ovat lähes poikkeuksetta erikoissairaanhoidossa hoidettavia tai vastikään hoidettuja potilaita”, Aikio kertoo.

Rokotusajan voi Tampereella varata Ratinan rokotusyksikköön tai terveysasemille. Ajan voi varata sähköisessä ajanvarauksessa tai soittamalla terveyspalveluiden neuvontaan. Ratinassa rokotetaan 10. lokakuuta saakka ennen keskuksen sulkemista kokonaan. Kolmannen rokotteen ottava voi mennä myös Ratinaan walk in -jonoon.

Mikä on rokotteiden saatavuustilanne nyt?

”Rokotteiden saatavuus on kohtalaisen hyvä ja hyvällä suunnittelulla rokotteet riittävät hyvän rokotuskattavuuden saavuttamiseen kuukauden kuluessa”, Aikio vastaa.

Kuukauden loppukiri

Hyvä rokotekattavuus on Aikion mukaan edelleen tavoitteena, mikä tarkoittaa 85 prosentin rokotekattavuutta.

”Meillä on nyt kuukauden loppukiri ennen kuin Ratina menee kiinni. Se on auki lokakuussa myös kahtena ensimmäisenä viikonloppuna. Tavoite on, että saamme syyslomaan mennessä hyvän rokotekattavuuden ja voisimme palata uuteen normaaliin.”

Rokotenukkuviin kuuluvat hänen mukaansa 30–40-vuotiaat.

”20-vuotiailla ja alle on ehkä lähipiiri, joka patistelee rokotuksiin. Itsellisillä 30–40-vuotiailla on eri tilanne.”

Aikio muistuttaa, että myös nuoret sairastuvat edelleen vakavaan taudinmuotoon ja joutuvat pitkällisiin sairaalahoitoihin.

”Riskiä ei voi vähätellä myöskään nuorten ihmisten kohdalla. Rokotus on sivistynyt tapa suojautua”, Aikio sanoo.