Pirkanmaalla todettiin 46 uutta koronavirustartuntaa

Aamulehti

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) kertoi keskiviikkona 46 uudesta koronavirustartunnasta.

Tällä viikolla Tays on kertonut yhteensä 92 uudesta koronatartunnasta.

Yhteensä koko epidemian aikana Pirkanmaalla on todettu tähän mennessä 8 872 tartuntaa.

THL päivitti ohjetta lasten koronatesteistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti maanantaina ohjeitaan. Enää pelkät flunssan oireet eivät ole alle 12-vuotiaille lapsille syy mennä koronatestiin.

THL suosittelee, että alle 12-vuotias viedään koronavirustestiin, jos hänellä on oireita ja hänen tiedetään altistuneen laboratoriossa varmistetulle koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana.

Testiin pitää myös mennä, jos alle 12-vuotiaalla lapsella on oireita ja perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen.

THL suosittaa myös, että testi tehdään, jos lasta hoitava lääkäri arvioi sen tarpeelliseksi.