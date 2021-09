Pirkanmaalla todettiin 19 uutta koronavirustartuntaa

Yhteensä koko epidemian aikana Pirkanmaalla on todettu 8 826 tartuntaa.

Ratinan massarokotuskeskus on vielä auki syyslomiin saakka. 10. lokakuuta jälkeen rokottaminen siirtyy rokotuskeskuksesta terveysasemille.

Aamulehti

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) kertoi tiistaina 19 uudesta koronavirustartunnasta. Luvut ovat maanantailta.

Fimlab tutki Pirkanmaalla maanantaina 1 152 näytettä. Näytteitä ottavat myös yksityiset toimijat.

Fimlabissa testituloksen saa nyt keskimäärin yhdeksässä tunnissa näytteenotosta.

Tällä viikolla Tays on kertonut yhteensä 46 tartunnasta.

Yhteensä koko epidemian aikana Pirkanmaalla on todettu 8 826 koronavirustartuntaa.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä kokoontuu tänään pohtimaan alueen koronavirustilannetta ja voimassa olevia suosituksia.

THL päivitti ohjetta lasten koronatesteistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti maanantaina ohjeidensa päivittämisestä. Enää pelkät flunssan oireet eivät enää ole alle 12-vuotiaille lapsille syy mennä koronatestiin.

THL suosittelee, että alle 12-vuotias viedään koronavirustestiin, jos hänellä on oireita ja hänen tiedetään altistuneen laboratoriossa varmistetulle koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana.

Testiin pitää myös mennä, jos alle 12-vuotiaalla lapsella on oireita ja perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen.

THL suosittaa myös, että testi tehdään, jos lasta hoitava lääkäri arvioi sen tarpeelliseksi.