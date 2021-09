Pirkanmaan kuntien rokotuskattavuudessa isoja eroja: alle 40-vuotiaiden rokotustavoite voi jäädä vain haaveeksi – katso oman kuntasi tilanne tästä

Aamulehti selvitti, kuinka moni ja minkä ikäiset kuntalaiset ovat ottaneet ensimmäisen rokotteen Pirkanmaan kunnissa. Etenkin nuoret empivät rokotteen ottamisessa, ja se herättää nyt huolta kunnissa. ”Kaikkea on yritetty”, sanoo Lempäälän rokotekoordinaattori, apulaisylilääkäri Taina Hellsten.

Tampereella on annettu koronarokotuksia terveysasemien lisäksi messukeskuksen ja Ratinan rokotuspisteissä. Opiskelijoita on rokotettu myös kampuksilla.

Suomen hallitus on lupaillut valtakunnallisten koronarajoitusten purkamista, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset. On arvioitu, että tähän voitaisiin päästä lokakuun aikana.