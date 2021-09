Main ContentPlaceholder

Koronavirus

Tämä tiedetään koronan takia tehohoidossa olleista potilaista: tilasto paljastaa rokotteen järisyttävän vaikutuksen – tällainen on Taysin alueen osuus

Tehohoitoon on tähän mennessä joutunut vain kymmenen henkilöä täydestä rokotesarjasta huolimatta. Täysin rokotettuja on yhteensä jo yli kolme miljoonaa, joten kahden rokotteen antama suoja on hyvä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Koronapotilaiden hoitoa teho-osastolla Kuopion yliopistollisessa sairaalassa keväällä 2021. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa sijaitsee koronan tehohoitoa koordinoiva toimisto, jolle maan muut tehohoito-osastot raportoivat tilanteestaan.

Aamulehti Syyskuun puoliväliin mennessä Suomessa on hoidettu teho-osastoilla yhteensä 984 koronapotilasta, kertoo Kuopion yliopistollisen sairaalan kansallinen tehohoidon koordinoiva toimisto uusimmassa raportissaan. Luvussa ovat mukana 14. syyskuuta mennessä kirjatut tiedot. Taysin erityisvastuualueella tehohoidosta on tapahtunut yhdeksän prosenttia. Taysin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa sekä Kanta-Häme. Eniten tehohoidettavia potilaita on ollut Hyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat Helsinki ja Uusimaa sekä Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Päijät-Häme. Täysi rokotesarja suojaa Tehohoitoon on tähän mennessä joutunut kymmenen henkilöä täydestä rokotesarjasta huolimatta. He ovat kaikki olleet yli 60-vuotiaita. Täyden rokotesarjan, eli kaksi annosta, on Suomessa tähän mennessä saanut noin 3,2 miljoona ihmistä. Raportin mukaan siihen suhteutettuna kokonaan rokotetun tehohoitoon joutuminen on harvinaista. Täysi rokotesarja antaa siis vakavaa tautimuotoa vastaan hyvän suojan. Aivan täydellinen suoja ei kuitenkaan ole. Yhden rokotuksen jälkeen tehohoitoon koronainfektion vuoksi on joutunut 41 henkilöä, joiden joukossa on myös nuorempia ihmisiä. Pelkkä yksi rokoteannos ei siis anna hyvää suojaa vakavaa koronaa vastaan. Reilusti yli puolet miehiä Miehet joutuvat koronan takia tehohoitoon naisia useammin. Tehohoitopotilaista 64 prosenttia on ollut miehiä. Yli 60-vuotiaiden osuus tehohoidettavista on vähentynyt. Tehohoitopotilaiden keski-ikä koko epidemian ajalta on 57 vuotta ja mediaani-ikä 59 vuotta. Kaikista epidemian aikana tehohoidossa olleista koronapotilaista 13 prosenttia on menehtynyt teho-osastolla. Tehohoitoa saaneista koronaan kuolleista 42 prosenttia on yli 80-vuotiaita ja 33 prosenttia 70–79-vuotiaita. Riskiryhmät vähentyneet Kesästä alkaen tehohoidossa on ollut yhä enemmän ihmisiä, joilla ei ole merkittäviä pitkäaikaissairauksia. Kesäkuun alusta heitä on ollut 57 prosenttia. Merkittävimmät koronan liitännäissairaudet ovat keuhkosairaus, diabetes, sairastettu sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, munuaissairaus, maksasairaus, aivoverenkiertohäiriö ja syöpä. Kesäkuun alusta diabetes on ollut 18 prosentilla tehohoidossa olleista ja keuhkosairaus 17 prosentilla. Myös ylipaino altistaa infektion vaikealle muodolle. Kevääseen 2021 mennessä teho-osastoilla hoidetuista koronapotilaista yli puolella painoindeksi oli yli 30, mitä pidetään lihavuuden rajana. Kesäkuun alusta heidän osuutensa on pudonnut 45 prosenttiin. Korona voi viedä teholle, vaikka ei olisi pitkäaikaissairauksia tai lihavuutta. Noin neljänneksellä kaikista tehohoitopotilaista ei ole ollut kumpaakaan. Hoidossa ollaan useita vuorokausia Päättyneiden tehohoitojaksojen keskimääräinen pituus on ollut 11 vuorokautta. Hoitoajan mediaani on ollut 8 vuorokautta, mikä tarkoittaa, että puolella potilaista tehohoitoaika on ollut lyhyempi kuin 8 vuorokautta ja puolella pidempi. Tänä kesänä tehohoidon tarve oli vähäinen, mutta potilaita oli silti enemmän kuin edellisenä kesänä. Elokuun alusta lähtien tehohoidon tarve lisääntyi ensin selvästi, väheni sitten kuun puolenvälin jälkeen, ja on tasaisemman vaiheen jälkeen viime päivinä taas lisääntynyt. Raportin mukaan tehohoitokapasiteetin riittävyys koko maassa on hyvä, mutta paikallisten epidemiaryppäät voivat lisätä yksittäisten osastojen kuormitusta.