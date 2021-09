Yliopiston Apteekki, Lidl, K-ryhmä ja S-ryhmä arvioivat, että kotitestien kysyntä todennäköisesti kasvaa vastaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoi tiistaina Suomen koronavirus­testausstrategian muutoksista.

Ministeriön mukaan testaus kohdistuu jatkossa ensisijaisesti virukselle altistuneiden, rokottamattomien oireisten sekä rokottamisen jälkeenkin vakavalle koronavirusinfektiolle alttiiden ihmisten testaamiseen.

Uudessa testausstrategiassa korostuvat myös kotitestit. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) totesi tänään STM:n tiedotustilaisuudessa, että kotitestit ovat hyvä lisä testauspalettiin.

– Iso kysymys Suomen näkökulmasta on se, haluavatko ihmiset kotitestauksella varmistaa sen, että ollaan työ- tai koulukuntoisia tai valmiina lähtemään kokoontumisiin. Omaehtoinen testaus on hyvin yleistä monissa maissa, ja koen, että kotitestit on hyvä väline jokaiselle varmistaa, että asiat ovat kunnossa, Kiuru sanoi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Mikko Pietilän mukaan kotitestit ovat luonteeltaan virallisia testejä täydentäviä. Niiden perusteella ei esimerkiksi voida asettaa karanteeniin.

STM:n johtaja Pasi Pohjola totesi tiedotustilaisuudessa, että väestöä tullaan ohjeistamaan kotitesteistä.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen (vas.), perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja STM:n johtaja Pasi Pohjola kertoivat kansallisen koronavirustestaus- ja jäljitysstrategian päivittämisestä tiedotustilaisuudessa Helsingissä 14. syyskuuta 2021.

Suomessa kotitestejä voi hankkia esimerkiksi apteekeista ja vähittäiskaupoista. Yliopiston Apteekin farmaseuttinen johtaja Kati Vuorikallas toteaa, että kotitestejä on jo käytetty monessa muussa maassa osana testausstrategiaa ja Suomessa arvioidaan nyt samaa.

Vuorikallaksen mukaan kotitestejä voi hyödyntää epidemian hallinnassa tietyin reunaehdoin ja suuntaa antavana työkaluna.

– Kotitesteissä täytyy muistaa, että positiivinen tulos täytyy varmistaa virallisella pcr-testillä, Vuorikallas sanoo.

Vuorikallaksen mukaan kotitestit voivat olla hyödyksi arkisissa tilanteissa esimerkiksi, jos kuluttaja haluaa flunssaisena varmistaa ennen ystävien tapaamista, onko hänellä koronavirustartunta vai ei.

Vuorikallas muistuttaa, että kotitestejä on käytettävä huolellisesti, sillä ne saattavat huolimattomasti tehtyinä antaa väärän positiivisen tai negatiivisen tuloksen. Hän toteaa, etteivät kotitestit ole yhtä herkkiä kuin laboratoriotestit, mutta oikein käytettynä ne ovat riittävän luotettavia.

Yliopiston Apteekissa on Vuorikallaksen mukaan ollut kotitestejä hyvin saatavilla tähän asti ja niiden kysyntä on ollut tasaista. Hän ennakoi, että testien kysyntä todennäköisesti kasvaa.

– Tarkemmat ohjeistukset määrittävät kotitestien käyttöä kuluttajilla. Seuraamme tilannetta ja pyrimme varmistamaan niiden saatavuuden.

Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström arvioi kotitestien roolin kasvavan tulevaisuudessa, kun väestö haluaa liikkua ja viettää aikaa yhdessä. Forsströmin mukaan Lidlissä seurataan kotitestien myyntiä, ja tuotteita lisätään tarvittaessa.

– Tällä hetkellä tavaraa on riittävästi, ja vain joissain myymälöistä kotitestit ovat voineet hetkellisesti loppua. Tuotteita on kuitenkin saatu nopeasti takaisin myyntiin, Forsström kertoo sähköpostitse.

K-ryhmän kaupoissa kotitestien myynti alkoi kasvaa heinäkuun lopulla ja nyt myynti on tasaista, kertoo myynti- ja omat brändit -johtaja Tuuli Luoma.

Luoman mukaan uuden strategian vaikutusta kysyntään on vaikea arvioida. Hänestä on kuitenkin oletettavaa, että se kasvaa.

– Testien saatavuus on kunnossa, eikä pitäisi olla ongelmaa, vaikka niiden myynti moninkertaistuisi. Jos tällä hetkellä kaupoissa olevat testit eivät riitä, saamme nopeasti täydennystä, Luoma sanoo.

Eurooppalaisittain Suomen kokoinen markkina-alue ei merkittävästi muuta kotitestien markkinoita, toteaa puolestaan S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

– Kuluttajat muualla Euroopassa ovat käyttäneet kotitestejä jo useamman kuukauden. Se tarkoittaa, että tämä on tavarantoimittajille luonnollinen jatke, eivätkä reilut viisi miljoonaa suomalaista ole isojen markkinoiden vinkkelistä merkittävä kysynnän muutos.

Päällysaho vertaa kotitestien mahdollista kysyntää kirurgisten maskien kysynnän kasvuun, kun viranomaiset antoivat viime vuonna maskien käyttösuosituksen.

– Silloin yksittäisenä päivänä yksittäisessä myymälässä alkoi olla hyllynpäädyssä tyhjää, mutta nyt näen, että niistäkin poikkeamista on otettu opiksi.

Päällysaho ei usko, että kotitestit voisivat loppua S-ryhmän kaupoista pitkäksi aikaa.

– Tavarantoimittajilla on tuotetta sekä Suomessa että lähialueilla hyvin saatavilla.