Ravintolarajoitukset lievenevät – Pirkanmaalla tunti lisäaikaa anniskeluun ja aukioloon

Anniskelu on torstaista lähtien sallittua kello 7–23 ja ravintolat saavat olla avoinna kello 05–24.

Aamulehti

Kiihtymis- ja leviämisvaiheen ravintolarajoituksia muutetaan nykyisestä siten, että ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikaa pidennetään tunnilla. Hallitus päätti asiasta tiistaina iltapäivällä. Rajoitukset astuvat voimaan torstaina 16. syyskuuta, ja ovat voimassa lokakuun loppuun asti.

Leviämisvaiheessa olevalla Pirkanmaalla anniskelu on sallittua kello 7–23 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05–24.

Muita leviämisvaiheessa olevia alueita ovat Varsinais-Suomi, Kymenlaakso, Uusimaa, Etelä-Karjala, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on vastaavasti sisä- ja ulkotiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sekä sisä- että ulkotiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Tanssiminen ja karaokelavalla esiintyminen ovat yhä kiellettyjä.

Kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu on sallittua kello 07–01 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05–02. Rajoitukset ovat voimassa seuraavissa maakunnissa 16.9. alkaen: Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pohjois-Savo, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Etelä-Savo ja Satakunta.

Asiakasmäärän rajoitukset ovat samat kuin leviämisvaiheessa olevilla alueilla.

Perustasolla olevissa Ahvenanmaan, Keski-Suomen, Lapin ja Pohjois-Karjalan maakunnissa ei ole rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin.