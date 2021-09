Näin koronatestaus sujuu Hakametsän jäähallin parkkipaikalla suuressa teltassa – Liigapeli-iltoina poikkeusjärjestelyt

Kätilöopiskelija Camilla Tammi otti tiistaina koronanäytettä Hakametsän uudessa drive in -testausteltassa. Tammi on työskennellyt näytteenottajana opintojen ohessa tammikuusta asti. – Sen verran monta näytettä olen tähän mennessä ottanut, että sitä on mahdoton laskea, hän sanoi.