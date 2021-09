Katso tästä tuplarokotettujen osuus jokaisessa Pirkanmaan kunnassa – pikkukunta Kuhmoinen on lähimpänä tärkeää 80 prosentin rajaa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä 56 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut toisen koronarokotteen. Tuplarokotettujen osuudet kuntalaisista eroavat jopa kymmenillä prosenteilla Pirkanmaalla.

Kuhmoinen on Pirkanmaan kunnista lähimpänä Suomen uuden koronastrategian mukaista 80 prosentin rokotekattavuustavoitetta.

Maanantaina julkaistun uuden koronastrategian mukaan valtakunnallisista koronarajoituksista ja -suosituksista on tarkoitus luopua, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan.

Kuhmoisissa jo 76,3 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kaksi koronarokotetta.

Erot Pirkanmaan kuntien välillä ovat kuitenkin suuria. Toisessa ääripäässä Kangasalla kahteen kertaan rokotettuja on vasta 51,8 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maanantaina päivittämästä raportista.

Tällainen on uusi strategia

Hallitus julkaisi Suomen uuden koronastrategian maanantaina. Sen tavoitteena on yhteiskunnan avaaminen, kun rokotuskattavuus kasvaa.

Uuden koronastrategian keskeinen rajapyykki on tilanne, jossa vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai kun kaikilla rokotuskohderyhmään kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta. Sen jälkeen valtakunnallisista rajoituksista ja suosituksista on tarkoitus luopua.

Koko maassa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 72,4 prosenttia ja toisen annoksen 53,2 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ensimmäisen rokotuksen on saanut 82,5 prosenttia ja toisen rokotuksen 56 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Raja ei ole ehdoton

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Säätytalon portailla maanantaina, että Suomi ei ole jäämässä yhden prosentin vangiksi.

Käytännössä yhteiskuntaa aiotaan avata myös tilanteessa, jossa 79 prosenttia olisi saanut kaksi rokotetta, mutta kaikilla olisi ollut mahdollisuus toisen rokoteannoksen saamiseen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan rajoituksia ryhdytään muutenkin purkamaan asteittain heti. Marinin mukaan ravintolarajoituksia tullaan höllentämään jo ennen 80 prosentin rajapyykkiä.