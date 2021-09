Virolaiset suhtautuvat tunnetun epäluuloisesti päättäjiinsä ja epäilevät vähän kaikkea. Pakolliset covid-kuviot hoidetaan kuitenkin ilman sen suurempaa dramatiikkaa, kirjoittaa toimittaja Kari Pitkänen.

– Anteeksi, mutta onhan teillä covid-passi?

Vastaanottovirkailijan ystävällinen kysymys Nordic Hotel Forumin tiskillä Tallinnassa ei varsinaisesti yllätä. Olemme tulostaneet paperille ja tallentaneet puhelimiin EU:n koronatodistukset sillä ajatuksella, että joku niitä kumminkin kysyy.

– Kiitos, kaikki kunnossa. Ja täällä hotellin sisällä ei tarvitse käyttää maskia, virkailija opastaa.

Yöpyminen hotellissa onnistuisi ilman todistustakin, mutta muita palveluja kuten ravintoloita ei voi käyttää ilman sitä.

Viimeisenä takaporttina hotelli tarjoaa omaa pikatestiään. Se on voimassa 48 tuntia ja maksaa vain 7 euroa.

On syytä ihailla virolaista joustavuutta. Määräyksiä ja rajoituksia on pakko noudattaa, mutta matkailijan kannalta kaikki kynnykset on laskettu mahdollisimman mataliksi.

Viron hallituksen ja terveysviraston asettamat koronapassivaatimukset tulivat voimaan 26. elokuuta. Niiden seurauksena meiltäkin kysyttiin rokotustodistuksia kaikkiaan neljä kertaa runsaan vuorokauden matkan aikana – hotellin lisäksi yhdessä ravintolassa ja kahdessa kahvilassa. Vain yksi ravintola jätti koko asian väliin.

Ostaessani aamukahveja Balti Jaama Turgin kioskista kävi ilmi, että kahvin sai nauttia paikan päällä vain passin esittämällä. Rokottamattomille tai niille, joilta todistus muuten puuttui, myytiin vain take away -annoksia.

Homma sujui näin vaivattomasti ja hienosti. En kokenut, että kukaan loukkaisi itsemääräämisoikeuttani tai rajoittaisi henkilökohtaista vapauttani vain vaatimalla koronatodistusta. Kai yrityksilläkin on oikeus määritellä, kuka heidän tilojaan saa käyttää ja millä edellytyksillä?

Virolaiset suhtautuvat tunnetun epäluuloisesti päättäjiinsä ja epäilevät vähän kaikkea. Pakolliset covid-kuviot hoidetaan kuitenkin ilman sen suurempaa dramatiikkaa. Se onnistuisi varmasti yhtä helposti Suomessakin.

Tampereen G Livelabin vapaaehtoinen koronapassikokeilu syyskaudeksi on juuri sellainen keino, jolla tapahtuma- ja kulttuurialan mahdollisia osallistumisrajoituksia nyt parhaiten taklataan.