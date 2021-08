MTV: Nopea turvavälivaatimuksen poisto ei näytä toteutuvan – lain muutokset tulevat eduskuntaan yhtenä pakettina syyskuun lopussa, kertoo STM:n Varhila

Varhilan mukaan tartuntatautilain muutoksen jälkeen tapahtumissa olisi käytössä joko koronapassi tai tapahtuman riskitason arviointi, sillä molempien käyttö samaan aikaan aiheuttaisi sekaannuksia.

Tartuntatautilain muutokset ovat tulossa eduskunnan käsittelyyn yhtenä pakettina syyskuun loppupuolella, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo MTV:n uutisille.

Erillistä muutosta pykälään 58d ei siis ole luvassa ennen sitä, sillä koronapassin mahdollinen käyttöönotto vaikuttaa asiaan. Näin ollen turvavälivaatimuksen nopeaa poistoa laista ei olisi tulossa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on pitänyt kahden metrin turvavälit säätävän pykälän nopeaa muutosta tarpeellisena.

STM:n Varhilan mukaan tartuntatautilain muutoksen jälkeen tapahtumissa olisi käytössä joko koronapassi tai tapahtuman riskitason arviointi. Hänen mukaansa molempien käyttö samaan aikaan aiheuttaisi sekaannuksia.

Pohdinnassa on myös se, olisiko koronapassin käyttö vapaaehtoista vai velvoittavaa ja olisiko se edellytys turvaväleistä luopumiselle, Varhila kertoo MTV:lle. Jos koronapassi on edellytys turvaväleistä luopumiselle, luovutaan samalla koronatilanteen luokittelusta perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheisiin, hän sanoo.

Korkea rokotuskattavuus vaatii aikaa

Koronapassin valmistelussa kestää vielä viikkoja, ja tänä aikana myös rokotekattavuus ehtii nousta. Kansliapäällikkö Varhila kuitenkin muistuttaa, että 12-vuotiaiden rokotukset ovat vasta alkaneet. Annosten välinen aika on tällä hetkellä 8–12 viikkoa, eli ikäryhmä olisi saanut kaksi rokoteannostaan vasta marraskuun puolella.

– Kyllä me olemme joka tapauksessa lokakuun puolella ennen kuin olemme siinä missä Tanska on, eli 83 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta, Varhila sanoo MTV:lle.

Varhila kertoo MTV:n uutisille myös, että hallitus pohtii ensi viikolla ravintolarajoituksista päättämisen siirtämistä valtioneuvostolta alueille. Varhilan mukaan tausta-ajatus on sama kuin hybridistrategiassa: yhteiskunta olisi auki ja vain alueellisiin tartuntatautipurskeisiin puututtaisiin.