Avi: turvavälimääräys poistuu Pirkanmaalta – nämä rajoitukset ovat voimassa maanantaista alkaen

Turvavälipäätöstä ei katsottu enää tarpeelliseksi jatkaa.

Länsi- ja Sisä-suomen aluehallintovirasto on päättänyt tänään perjantaina jatkaa kokoontumisrajoituksia sairaanhoitopiirin ja Punkalaitumen alueella 12. syyskuuta asti.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä. Ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää, jos osallistujamäärä on enintään 50 henkilöä.

Isompiakin tapahtumia saa kuitenkin järjestää, jos voidaan varmistaa osallistujien turvallisuus.

Esimerkiksi yleisötilaisuuksissa asiakkaille on tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen tai desinfiointiin, asiakaspaikat on järjestettävä mahdollisimman väljästi ja asiakkaita on ohjeistettava hyvistä käytännöistä, joilla terveysturvallisuutta parannetaan.

Tapahtumanjärjestäjille suositellaan, että erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa on vahva maskisuositus. Tämä koskee myös ulkona järjestettäviä tilaisuuksia.

Turvavälimääräys poistuu

Paljon puhuttanutta turvavälimääräystä sen sijaan ei jatketa. Tähän asti yleisötilaisuuksien järjestäjien on täytynyt varmistaa, että kävijät pitävät kahden metrin turvavälin.

Määräys poistuu maanantaina.

Ravintolarajoitukset

Hallitus päättää ravintolarajoituksista. Näet alta Pirkanmaata koskevat rajoitukset.

Ravintolarajoitukset 29.8. alkaen Ravitsemisliikkeet voivat olla auki klo 5–23. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien ravintoloita eivätkä noutoruoan myyntiä. Anniskelu on sallittu klo 9–22. Avin luvalla anniskelun voi aloittaa klo 7 majoituspalvelun aamiaistarjoilun yhteydessä. Sisä- ja ulkotiloissa ruokaravintoloissa on käytössä 75 % ja anniskeluravintoloissa 50 % asiakaspaikoista. Sisä- ja ulkotiloissa asiakkaalla on oltava oma istumapaikka pöydän tai tason ääressä. Sisätiloissa asiakkaat tulee ohjata istumaan omille paikoilleen, ts. tanssikielto. Valtioneuvosto

Muita suosituksia ja käytäntöjä

Alueella on maskisuositus yli 12-vuotiaille. Pirkanmaalla etätyösuositus on voimassa syyskuun loppuun asti.

Vierailut sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla on pääosin sallittu, kun noudatetaan turvallisen vierailun ohjeita. Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö tai puoliso.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua oman ryhmän kesken lähikontakteilla. Kilpailu- ja ottelutoiminta on sallittua.

Aikuisten ryhmäliikunta ja kilpailutoiminta on sallittua. Sisätiloissa tulee välttää lähikontaktia.

Koronanyrkki suosittelee syksyllä kirjoittaville abiturienteille omaehtoista karanteenia kymmenen vuorokauden ajan ennen kirjoituksia. Pandemiaohjausryhmän mukaan epidemiatilanne huomioiden kunnissa voidaan mahdollistaa myös etäopetusta.

Seudullisessa joukkoliikenteessä ja Tampereen kaupungin joukkoliikenteessä maskinkäyttöä suositellaan vahvasti.