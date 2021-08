Main ContentPlaceholder

Koronavirus

Suomessa noin 186 000 nuorta on saanut ensimmäisen koronarokotteen, heistä kolme on joutunut sairaalahoitoon

12–15-vuotiaiden laajan rokottamisen alettua Fimea on saanut 23 uutta haittailmoitusta, joista kolme on arvioitu vakavaksi ja kaksi on vaatinut sairaalahoitoa. Aiemmin tiedossa oli yksi sairaalaan joutunut nuori.

Yleisimmin ilmoitetut koronarokotteiden haittavaikutukset ovat tunnettuja ohimeneviä haittoja, kuten kuumetta ja päänsärkyä. Alle 18-vuotiailla esiintyvät haitat ovat samankaltaisia kuin vanhemmillakin ikäryhmillä.