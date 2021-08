Naisilla miehiä suurempi riski sairastua long covidiin – STM kertoi, mitä pitkäkestoisesta koronavirustaudista tiedetään nyt

Tiedotustilaisuudessa kerrotaan, mitä long covidista tiedetään nyt. Aamulehti näyttää lähetyksen suorana kello 10.30 alkaen.

STM järjestää tiedotustilaisuuden pitkäkestoisesta koronavirustaudista. Paikan päällä tilaisuudessa on muun muassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Aamulehti kuvasi Krista Kiurun Tampere-talossa elokuussa 2020.

Aamulehti

Sosiaali- ja terveysministeriö STM kertoo tiedotustilaisuudessa, mitä pitkäkestoisesta koronaviruksen aiheuttamasta taudista, eli niin sanotusta long covidista tiedetään nyt.

Aamulehti näyttää lähetyksen suorana kello 10.30 alkaen.

Paikan päällä tilaisuudessa ovat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sekä asiantuntijaryhmän puheenjohtaja neurologian professori Risto O. Roine.

Etäyhteyden päässä tilaisuutta kommentoi virologian professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta, tutkimusprofessori Markus Perola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, anatomian professori Seppo Parkkila Tampereen yliopistosta sekä ylilääkäri Helena Liira Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

Katso tiedotustilaisuus suorana tästä:

Seuraa lähetystä tekstiseurantana alta:

Kello 11.31: Tilaisuus päättyy.

Kello 11.26: Mistä tietää, että sairaus on long covid ja milloin tietää, että se on ohi?

– Oirekirjo on koronalle hyvin tyypillinen, eikä oireet juurikaan sovi muuhun sairauteen. Poikkeuksia kuitenkin on, ja vaarana on myös se, että muuta hoitoa vaativa sairaus jää huomaamatta, jos oireet menevät long covidin piikkiin.

Kello 11.23: Millaiset kustannukset voi tulla Suomelle long covidista ja kuinka paljon long covid -tapauksia Suomessa on?

Risto Roine kertoo, että kokonaismäärä, joilla on pitkittyneitä oireita, on joitakin kymmeniätuhansia.. Muutamilla tuhansilla pitkittynyt koronavirustartunta on aiheuttanut selvää toimintakyvyn laskua.

Krista Kiuru vastaa kustannuskysymykseen.

–Kyllä tällä taloudellisia vaikutuksia tulee olemaan.

Kello 11.17: Median kysymysten vuoro. Ensimmäisenä kysytään, mitä apua long covidiin sairastuneille voidaan antaa.

Vastausvuoron saa Helena Liira.

– Tärkeintä on tarjota tietoa ja toivoa. Paljon on tietoa ja positiivisia viestejä siitä, että useimmilla oireet lievittyvät.

Liiran mukaan on hyvä tarjota monilta kanteilta apua, fyysistä kuntoutusta ja psykologisen tuen tarvetta.

– Ei tämä toivotonta hommaa ole, Liira kertoo.

Kello 11.12: Ylilääkäri Helena Liira Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä kertoo piktäaikaisoireiden poliklinikasta.

Poliklinikan työryhmään kuuluu kolme lääkäriä, sairaanhoitaja, psykologi, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja osastonsishteeri.

Klinikan tarkoitus on tutkia ja kuntouttaa pitkäaikaisoireisia potilaita.

– Tutkimme toimintakykyä. Viikoittain meillä on moniammatillinen tapaaminen, jossa pohdimme vaikeampia tapauksia, Liira kertoo.

Liiran mukaan spesifiä hoitomuotoa pitkäoireisille potilaille ei vielä ole. Oireita voidaan livietttää lääkitysellä, fysioterapialla sekä pyskologin tukikäynnneillä. Lisäksi potilaille tarjotaan ryhmäkuntoutusta ja nettiterapiaa.

Kello 11.11: Anatomian professori Seppo Parkkila pääsee ääneen.

– On todettu, että long covidiin sairastuminen on todennäköisempää naisilla kuin miehillä, hän kertoo.

Pitkäkestoiseen koronavirustautiin altistaa myös ylipaino ja krooninen keuhkosairaus. Myös yhteys diabetekseen on löydetty.

– Monia muitakin altistavia voi löytyä. Mielenkiinnolla odotetaan, mitä genetiikan puolelta selviää.

Kello 11.06: Suomessakin on meneillään useita tutkimuksia pitkäkestoiseen koronavirustautiin liittyen, kertoo tutkimusprofessori Markus Perola.

Kello 10.58: Deltavariantti voi aiheuttaa keskimäärin vakaampaa tautia, kertoo Ilkka Julkunen. Virusvarientailla on myös kyky kiertää immuunisuojaa. Variantit myös tarttuvat herkemmin.

– Rokotteet toimivat varsin hyvin vakavaa tautia vastaan kaikille kiertäville varianteille.

Ilkka Julkusen mukaan monien geenien yhteisvaikutus vaikuttaa taudin kulkuun.

– Joillakin ihmisillä virus voi jäädä pitkäksikin aikaa elimistöön, hän sanoo.

Kello 10.55: Virologian professori Ilkka Julkunen kertoo, aiheuttaako jokin virusvariantti enemmän oireiden pitkittymistä.

– Varianteissa on eroja niiden ominaisuuksissa, mutta toistaiseksi ei ole selkeää näyttöä siitä, että jokin variantti aiheuttaisi enemmän long covid -oireyhtymää. Vakavampi tauti, erityisesti sairaalahoitoinen johtaa enemmän pitkäaikaisoireisiin.”

– Yksilölliset tekijät vaikuttavat taudin kuvaan. Monien geenien yhteisvaikutus vaikuttaa taudin kulkuun. Joillakin ihmisillä virus voi jäädä pitkäksikin aikaa elimistöön.

Kello 10.51: Roineen mukaan mikä tahansa mikä tahansa elin voi olla taudin kohteena. Naturen meta-analyysin tuloksena on tunnistettu Yhdysvalloissa 50 erilaista pitkäaikaista oiretta. Näistä tavallisin oire on väsymys.

Kotimaisesta long covidia koskevasta tutkimuksesta ei ole vielä tuloksia. Taudin perusmekanismi on varmistamatta. Riskitekijöitä tutkitaan ja ennusteet epäselviä. Sen vaikutusta työkykyyn ei riittävästi tutkittu.

Suomessa on yli 1,5 vuotta long covidia sairastaneita potilaita.

Tiedetään myös, että long covid altistaa monille neurologisille sairauksille. Muun muassa muistisairauden riski on moninkertainen.

Long covidia esiintyy kaikissa ikäryhmissä, mutta lapsissa se on harvinaisempaa.

Kello 10.50: Risto Roine kertoo, että long covidin tutkimusta varten STM perustaa oman asiantuntijaryhmänsä. Ryhmä on nimitetty tänään.

Heidän tehtävänään on analysoida long covidista tehtyjä tutkimuksia, muodostaa päätelmiä siitä, mikä long covid on, miten se diagnosoidaan ja miten sitä hoidetaan.

Kello 10.39: Krista Kiuru aloittaa tiedotustilaisuuden.

Hän kertoo, että pitkäkestoisella koronavirustaudilla tarkoitetaan sellaista infektion jälkeistä oireyhtymää, jossa oireet jatkuvat 12 viikon jälkeen taudin puhkeamisesta.

Oireet aiheuttavat moninaisia oireita, haittaavat toimintakykyä ja aiheuttaa jopa työkyvyttömyyttä.

– Tulevaisuudessa long covid kuormittaa terveydenhuoltoa ja on globaali uhka, Kiuru toteaa.