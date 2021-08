Näin yli 2000 osallistujan karaten nuorten EM-kisat sujuivat koronan kannalta: yli tuhat pikatestiä, muutama positiivinen tulos ja yksi vanha tauti

Kaikilta karaten nuorten EM-kisoihin osallistuneilta edellytettiin joko negatiivinen pikatesti paikalle saapuessa, todistus jo sairastetusta koronataudista tai täysi rokotesarja. Ilman niitä ei päässyt kisa-alueelle.

Tampereen Hakametsässä järjestettiin viikonloppuna nuorten karaten EM-kisat. Kisoihin osallistui viikonlopun aikana kaiken kaikkiaan noin 2500 ihmistä.

Urheilijoita kisoissa oli reilu tuhat 45 eri maasta. Lisäksi paikalla oli valmentajia, toimitsijoita, tuomareita ja eri maiden delegaatioita.

Kaikilta kisoihin osallistuneilta edellytettiin joko negatiivinen pikatesti paikalle saapuessa, todistus jo sairastetusta koronataudista tai täysi rokotesarja. Ilman niitä ei päässyt kisa-alueelle.

Pikatestejä tehtiin viikonlopun aikana noin 1300 kappaletta, joista EM-kisojen pääsihteeri Kaj Paleniuksen tietojen mukaan kuusi oli positiivista.

Paleniuksen mukaan Espanjan joukkueesta neljä kilpailijaa antoi positiivisen tuloksen. Heidät ohjattiin pcr-testiin, eivätkä he osallistuneet kilpailuihin.

– Koronaturvallisuus oli kisoissa ihan ookoo, vaikka maskien käyttö kyllä vaihteli maittain paljon. Kuitenkin ne, jotka ilman maskia hallissa olivat, olivat testattuja kilpailijoita.

Kisoissa oli paikalla Maailman karateliiton terveysasioiden vastaava, Euroopan karateliiton koronatoimista vastaava lääkäri sekä Suomen karateliiton koronasta vastaava lääkäri.

Yleisö seurasi otteluita katsomosta, joka oli oma eri lohkoihin rajattu alueensa. Katsojia saatiin ottaa enintään 250 päivässä.

Yksi vanha positiivinen

Yksi ulkomailta tullut urheilija sai positiivisen koronatestituloksen käydessään pcr-testissä kotimatkaansa varten. Urheilija oli kuitenkin sairastanut koronan aiemmin, joten Paleniuksen mukaan kyseessä oli niin kutsuttu ”vanha positiivinen”.

Paleniuksen tietojen mukaan tapaus sattui kisojen viimeisenä päivänä sunnuntaina.

– Hänet poistettiin varotoimenpiteenä hallista.

Vanhalla positiivisella tarkoitetaan sitä, että aiemmin sairastettu koronatauti näkyy edelleen positiivisena testituloksena.

– Koronatesti voi säilyä positiivisena viikkoja, ja silloin puhutaan vanhasta positiivisesta. Jos on tiedossa, että koronan on sairastanut vaikkapa kuukausi sitten, se ei oikein voi olla muuta kuin jämiä vanhasta taudista, Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) infektioyksikön apulaisylilääkäri Janne Laine sanoo.

Laine ei kommentoi EM-kisojen tapausta, vaan asiaa yleisellä tasolla.

Infektioyksikön ylilääkärin Jaana Syrjäsen mukaan Taysin tietoon on tullut muutama EM-kisoihin osallistuneen henkilön positiivinen koronatestitulos. Asianosaiset on määrätty tarvittaviin eristyksiin ja karanteeneihin.

– Ihan muutama tapaus siellä on ollut. Käsittääkseni ainakin yksi vanha tauti. Tilanteissa on toimittu tavanomaiseen tapaan ja kilpailijat on hoidettu asianmukaisesti. Taysilla ei ole tiedotettavaa asiasta, hän sanoo.