Pirkanmaalla on kuntia, joihin on raportoitu alle 10 tartuntaa koko pandemian aikana – katso voimassa olevat rajoitukset ja kuntien rokotustilanne tästä

Aamulehti keräsi tähän juttuun tilastotietoa sekä grafiikkaa Pirkanmaan koronavirustilanteesta sekä rokotusten etenemisestä.

Pirkanmaalta löytyy kuntia, joissa on todettu koko koronaviruspandemian aikana alle 10 koronatartuntaa.

Sunnuntaina 22. elokuuta mennessä vähiten koronatapauksia on ollut Kuhmoisissa, jossa tartuntoja on todettu yhteensä viisi kappaletta reilut puolitoista vuotta kestäneen koronapandemian aikana.

Alle kymmenen tartuntaa on ollut myös Juupajoella, jossa on todettu kuusi tartuntaa sekä Kihniössä, jossa tartuntoja on todettu yhdeksän.

Suurimmat tartuntamäärät löytyvät asukasmäärältään suurimpien kuntien joukosta Tampereelta (4914), Kangasalta (426) sekä Ylöjärveltä (402).

Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisteristä, johon koronatapauksia on tilastoitu vuoden 2020 tammikuusta lähtien. Tartuntatautirekisteriin kirjataan tartunnat testatun henkilön kotikunnan mukaan.

Mitä? Koronatartuntojen määrien erot Pirkanmaalla Näissä viidessä kunnassa on todettu vähiten tartuntoja: Kuhmoinen 5 tartuntaa Juupajoki 6 tartuntaa Kihniö 9 tartuntaa Ruovesi 18 tartuntaa Urjala 22 tartuntaa Näissä viidessä kunnassa tartuntoja on todettu eniten: Tampere 4 914 tartuntaa Kangasala 426 tartuntaa Ylöjärvi 402 tartuntaa Nokia 347 tartuntaa Lempäälä 337 tartuntaa Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisterin covid-19-tapaukset

Rajoitukset koko maakuntaan

Pirkanmaa on ollut koronaviruksen leviämisvaiheessa 3. elokuuta lähtien. Vaikka osassa kunnista tartuntoja on vähän, samat koronarajoitukset ovat voimassa kaikissa Pirkanmaan kunnissa.

Nämä suositukset ja rajoitukset ovat voimassa:

Pirkanmaalla on voimassa maskisuositus. Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille kaikissa julkisissa tiloissa, julkisessa liikenteessä ja takseissa. Tapahtumanjärjestäjille suositellaan, että tapahtumissa ja tilaisuuksissa on vahva maskisuositus.

Etätyösuositus on voimassa syyskuun loppuun. Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella voi järjestää korkeintaan kymmenen henkilön tilaisuuksia sisätiloissa ja 50 henkilön tilaisuuksia rajatuissa ulkotiloissa. Suurempia tilaisuuksia voidaan järjestää, jos turvallisuus voidaan varmistaa. Suositukset koskevat myös yksityistilaisuuksia.

Ravintoloissa anniskelu on sallittua aamu seitsemästä iltakymmeneen ja ravintolat saavat olla auki aamuviidestä yhteentoista illalla. Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä saa olla puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Rokotekattavuuksissa eroja

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut noin 3,92 miljoonaa ihmistä eli 70,6 prosenttia väestöstä, kertoo THL. Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä nousi lauantaista vajaalla 15 000:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt 46,1 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2,56 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa lähes 31 000:lla.

12–15-vuotiaille on annettu kuluneen viikon aikana yhteensä 60 000 rokotetta, kertoo THL.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella 70,8 prosenttia ihmisistä on saanut ensimmäisen koronarokotteen. Toisen rokotteen on saanut puolestaan 43,3 prosenttia väestöstä.

Pisimmällä rokotukset ovat Kuhmoisissa, missä 80,7 prosenttia oli 22.8. mennessä saanut ensimmäisen ja 68,5 prosenttia molemmat koronarokotteet.

Ensimmäisiä rokotteita on annettu vähiten Ylöjärvellä. Kunnassa asukkaista 65,3 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotteen. Toisto rokotusannosta on annettu vähiten Lempäälässä, missä toista annosta on annettu 37,8 prosentille väestöstä.

Nuorten rokotukset aloitettiin 16. elokuuta

Hallitus päätti 5.8., että 12–15 vuotiaat saavat hakea koronarokotteen 9. elokuuta alkaen.

Sunnuntaihin 22.8 mennessä koko Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella ensimmäisen rokotteen on saanut 33,2 prosenttia ikäryhmään kuuluvista.

Tampereella 12–15 vuotiaiden rokotteet aloitettiin 16. elokuuta. 22.8. mennessä ensimmäisen rokotteen oli saanut 27 prosenttia 12–15 vuotiaista.

Ennätysmäärä rokotteita

THL:n mukaan Suomeen saapuu ensi viikolla ennätysmäärä koronarokotteita, lähes 600 000 annosta.

Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta tulee maahan lähes 320 000 annosta ja Modernan Spikevax-rokotetta yli 270 000 annosta.

Määrä on huomattavasti tavanomaista suurempi, sillä viime viikkoina rokotteita on tullut noin 250 000–300 000 annosta viikossa.