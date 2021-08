Pirkanmaan koronajäljittäjillä kovat viime viikot – monilla nuorilla aikuisilla ei ole hajuakaan, mistä tartunta on voinut tulla

Pirkanmaan koronajäljittäjät ovat viime aikoina tavoitelleet lähes kahta tuhatta ihmistä viikoittain. Viime viikolla tartunnan lähde jäi tuntemattomaksi 165 tapauksessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Aamulehti

Pirkanmaan koronatilanteessa on näkyvissä pientä valoa. Tartuntalukujen valossa epidemia olisi tasaantumassa, Taysin hallintoylilääkäri Eija Tomás kertoi Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 436 uutta koronatartuntaa. Tiistaina Tays kertoi Pirkanmaalla 35 uudesta tartunnasta. Fimlab tutki alueella 1 192 näytettä.

Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin ylilääkäri Jaana Syrjänen kertoi, että jäljityksessä oli viime viikolla kova kiire. Jäljittäjät ovat viime aikoina tavoitelleet lähes kahta tuhatta ihmistä viikoittain.

Tartunnan lähde selvisi Pirkanmaalla vain 62 prosentissa tapauksista. Tartunnan lähde jäi tuntemattomaksi 165 tapauksessa.

– On hyvin paljon nuoria aikuisia, joilla ei ole niin sanotusti hajuakaan siitä, mistä tartunta on voitu saada. Heillä on paljon kontakteja kodin ulkopuolelta yöelämästä ja muualta, Syrjänen sanoi.

Väärää tietoa rokotteesta

Syrjänen oli huolissaan systemaattisesta koronarokotukseen kohdistuvasta väärän tiedon kampanjasta. Hänen mielestään harhaanjohtavan tiedon levittäminen on erityisen tuomittavaa, kun se kohdistuu lapsiin ja nuoriin.

Kampanjointia on tullut koronanyrkin tietoon Pirkanmaalla sitä mukaa, kun lasten ja nuorten rokotukset ovat alkaneet. Moniin kuntiin on tuotu harhaanjohtavaa tietoa lappusilla. Myös koulurauhaa on käyty häiritsemässä.

Kunnat vastaavat lasten ja nuorten rokotuksista itse, ja järjestävät ne niin kuin parhaaksi näkevät. Syrjänen kertoo, että kunnat ovat järjestäneet rokotuksia hieman eri tavoin esimerkiksi koululuilla.

Syrjänen kommentoi myös Saarihelvetti-tapahtuman maskipakkoa. Koronanyrkin tietoon ei ollut tullut yhtään tartuntaa tapahtumasta.

– Meidän tuntumamme oli, että siellä oli aika hyvä ryhti toiminnassa, Syrjänen kertoi.

Pirkanmaa Koronatartunnat VIIME VIIKOLLA Pirkanmaalla todettiin 436 uutta koronatartuntaa. Niistä pystyttiin selvittämään 271 eli 62 prosentin tartunnan lähde. SAMASSA TALOUDESSA asuvilta saatiin kaikkiaan 146 tartuntaa. SUKULAISTEN JA YSTÄVIEN tapaamisesta tuli 52 tartuntaa. ULKOMAILTA oli peräisin 28 tartuntaa. TYÖPAIKOILTA tuli 12 tartuntaa, kuten myös yksityisistä juhlista. LIIKENNEVÄLINEISTÄ saatiin kahdeksan ja ravintoloista ja baareista kolme tartuntaa. YKSITTÄISET tartunnat tulivat päiväkodista, hoitoyksiköstä ja vapaa-ajan harrastuksesta.

Tartuntamäärät olivat viime viikolla vähäisempiä kaikissa ikäryhmissä ja tartuntapaikoissa kuin edellisellä viikolla. Suurin osa tartunnan saaneista on täysin rokottamattomia.

Myös suurin osa sairaalahoitoon joutuneista on rokottamattomia. Sairaalahoidossa on ollut myös 20–39-vuotiaita.

– Jos haluaa välttää sairaalahoidon, suosittelen, että hankkii kaksi rokotusta, Syrjänen sanoi.

Hänen mukaansa pienten lasten suojaamisessa kaikkein tärkein keino on vanhempien rokottautuminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on lähettänyt aluehallintovirastoille ohjauskirjeen lapsia ja nuoria koskevista koronarajoituksista. Kirjeen mukaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoitustoimia on käytettävä vasta, jos se on aivan välttämätöntä.

Ohjauskirjeestä kertoi aiemmin Yle.

Korona sitoo tehohoitoa

Tomás kertoi, että potilaat ovat nyt joutuneet odottamaan turhan pitkään pääsyä kuntiin jatkohoitoon Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Reilu viikko sitten oli 70 potilasta, jotka odottivat pääsyä kuntien vuodeosastoille.

– Vaikka koronapotilaita ei ole kovin paljon, yksi kolmasosa tehohoitokapasiteetista on heidän käytössään. Koronapotilaat ovat usein erittäin vaikeahoitoisia ja tarvitsevat hoitoa pitkään, Tomás sanoi.

Osa henkilökunnasta on vielä lomilla ja työntekijöitä on jonkin verran sairaslomilla.

Pirkanmaalla päivittäiset tautitapausluvut ovat elokuussa olleet selvästi korkeammat kuin alkukevään epidemia-aallossa, kertoo apulaisylilääkäri Janne Laine. Viimeisen noin kymmenen vuorokauden aikana seitsemän vuorokauden ilmaantuvuus on tasaantunut.

– Kuva on valoisampi kuin hetki sitten. Tartuntaluvut ovat silti yhä korkeat, Laine sanoi.