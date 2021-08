Ratinan rokotuspisteellä jälleen ruuhkaa, ihmisiä käännytetty jonosta – osastonhoitaja: rokotukseen yritetään nyt liian aikaisin

Tehosterokotteen walk-in-linja ruuhkautui heti tiistaiaamuna. Jo ennen avaamista paikalla oli noin sata jonottajaa.

Ratinan rokotuspisteen walk-in-linjalle, jonne ihmiset saapuvat ottamaan tehosterokotteita, ei toistaiseksi oteta uusia jonottajia.

Walk-in-linja ruuhkautui heti tiistaiaamuna niin pahasti, että uusia jonottajia käännytettiin pois. Jo ennen avaamista rokotuspisteellä oli osastonhoitaja Maria Riskin mukaan noin sata ihmistä.

– Emme ota uusia jonottajia, jotta jonot eivät menisi tuntien mittaisiksi. Ei ole mitään järkeä, että joutuu odottamaan niin pitkään. Se sitten ruuhkauttaa moneksi tunniksi päivän mittaankin.

Tuntien jonotusaika

Tällä hetkellä jonotusaika on useamman tunnin.

Rokotuspisteelle on tullut Riskin mukaan henkilövajausta äkillisten poissaolojen takia. Sairaanhoitajia on yritetty siirtää eri yksiköiden välillä ja heitä on hälytetty myös iltavuorosta aamuvuoroon.

– Työtä tehdään koko ajan, että saisimme tilanteen sujuvammaksi.

Tavoitteena on, että tilanne rauhoittuu iltapäivällä, jolloin uusia jonottajia voidaan jälleen ottaa.

Ensimmäiseen rokotukseen pääsee ilman ajanvarausta normaalisti. Ajanvarauksella annetaan tuttuun tapaan sekä ensimmäisiä rokotuksia että tehosterokotuksia koko päivän ajan.

Suosituksista lipsutaan

Ihmisiltä tulee Riskin mukaan päivittäin kyselyitä, että saisiko rokotteen jo ennen kuin ensimmäisestä rokotteesta on mennyt kahdeksan viikkoa.

– Toivoisin, että ihmiset muistaisivat, että tehosterokotetta ei kannata aikaistaa.

Riskin mukaan tehosterokotteen saa ottaa aikaisintaan kahdeksan viikon jälkeen. Sitä aikaisemmin rokotetta ei saa muulla kuin perustellulla syyllä, joka voi olla esimerkiksi väliaikainen muutto ulkomaille.

– Silloinkin voidaan tarjota vasta päivän päätteeksi käyttämättä jääneitä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosittelema rokoteannosväli on 8–12 viikkoa. Riskin mukaan kannattaa pohtia, odottaako sitä omaa aikaansa 12 viikon päähän vai haluaako tulla jonottamaan.

Rokotevalmistajan suositus on Riskin mukaan 12 viikkoa.

– Ei kannata kiirehtiä, vaan odottaa se kahdeksan viikkoa, jotta rokotteen antaman suojan teho ja kesto eivät heikkene. Pitää muistaa, että kaikissa ikäryhmissä täytyy saada hyvä rokotekattavuus, jotta saadaan koronatilanne hallintaan.

