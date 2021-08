Ratinan rokotepiste ruuhkautui – tehoste­rokotteiden walk in -linjalla useiden tuntien jono: ”Tämä viikko on vähän tiukka”

Useat Aamulehden lukijat ovat kertoneet ruuhkasta rokotejonoissa.

Aamulehti

Ratinan rokotepisteelle on kertynyt ruuhkaa. Aamulehti on saanut ruuhkista maanantaina useita vinkkejä.

Aamulehden lukija raportoi yhdentoista aikaan maanantaina, että jono kakkosrokotukseen oli satojen metrien mittainen. Hän kertoi menneensä paikalle yhdeksän aikaan aamulla. Jono oli seissyt tunnin ajan, ja hän on päässyt saapumisensa jälkeen etenemään noin sata metriä. Jonoa on hänen edellään vielä muutamia satoja metrejä.

Ratinan rokotusyksikön osastonhoitajia Maria Riski vahvistaa, että ruuhkaa on muodostunut, koska Tampereen messukeskuksen rokoteyksikkö on suljettu. Ratina on tällä hetkellä Tampereen ainoa paikka, jossa koronarokotteita voi ottaa ilman ajanvarausta.

Riski painottaa, että ruuhkaa on nimenomaan walk in -linjalla, jonne ihmiset saapuvat ottamaan tehosterokotteita. Ratinassa on kaksi erillistä walk in -linjaa, joista toisessa jonotetaan ensimmäisiä rokoteannoksia, ja toisessa tehosteannoksia.

– Useampi tunti menee tällä hetkellä tuossa jonossa. Meillä on kuitenkin myös ajanvarausasiakkaita, ja heidät meidän täytyy päästää silloin, kun heillä on aika. Walk in:in kautta tulevat pääsevät sinne väleihin, kun mahtuvat.

Tehosterokotetta jonotti kello 11 tienoilla noin 100–150 ihmistä.

– Tasapuolisesti koitamme jonoja hoitaa.

Ensimmäistä rokotteita hakee walk in -jonon kautta Riskin mukaan noin 100 henkilöä päivässä.

Lisää sairaanhoitajia

Walk in -linjalla toista rokoteannosta hakemaan saapuneet joutuvat Riskin mukaan odottamaan nyt useita tunteja.

Riski myös kertoo, että vielä tällä viikolla työntekijöistä on 3–5 sairaanhoitajan vaje, joka pyritään paikkaamaan ensi viikolla.

– Tämä viikko on vähän tiukka miehityksen osalta, mutta ensi viikko on sitten jo parempi. Saadaan vähän tehokkaammin ihmisiä läpi rokotuksesta.