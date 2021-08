Tehosterokotteeseen tulevalle annettiin Tampereella mahdollisuus valita rokote – Täytyykö rokotettavan tehdä itse lääketieteellinen päätös?

Kysyimme asiasta Tampereen kaupungin hoitotyön päälliköltä Birgit Aikiolta.

Tampereella annetaan koronarokotteita kahdella eri mrna-tekniikkaan perustuvalla rokotevalmisteella. Rokotevaihtoehdot ovat Biontech-Pfizerin valmiste Comirnaty ja Modernan valmiste Spikevax.

Aamulehden saaman vinkin mukaan Messukeskuksen rokotuspisteellä olisi keskiviikkona annettu tehosterokotukseen tulevalle asiakkaalle mahdollisuus valita näiden kahden rokotevalmisteen välillä.

Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio, onko tämä yleinen toimintatapa?

– Ei ole yleinen toimintatapa. Kun tullaan tehosterokotukseen, periaate on, että rokotetaan samalla rokotteella kuin ensimmäinenkin rokote. Jos sitä ei ole saatavilla, niin on mahdollista rokottaa ristiin toisella mrna-rokotteella. Ensimmäisessä rokotuksessa valmistetta ei ole mahdollista valita, koska käytetään sitä rokotetta, mitä on saatavilla, koska ne ovat saman tyyppisiä rokotteita.

Vinkin mukaan Messukeskuksessa on tarjottu mahdollisuus valita valmiste juuri näiden kahden mrna-rokotteen välillä.

– Se ei ole vallitseva käytäntö, eikä näin ole ohjeena toimia. Missään nimessä asiakasta ei aseteta siihen tilanteeseen, että hän joutuisi valitsemaan.

Lähtökohta on siis se, että toinen rokoteannos annetaan aina samalla rokotteella kuin ensimmäinenkin?

– Kyllä, se on pääperiaate.

Voidaanko tästä poiketa ilman, että asiakas tietää, mitä rokotetta saa?

– Aina kerrotaan, millä rokotteella rokotetaan. Jokaisen rokotuskerran yhteydessä pitää saada tietää, minkä rokotteen saa.

Tuleeko tilanteita, jolloin joudutaan esimerkiksi rokotepulan takia rokottamaan toinen annos eri rokotteella kuin ensimmäinen?

– Vielä ei ole tapahtunut tätä kuin poikkeustilanteissa. Nämä ovat ehkä koskeneet eniten tilanteita, joissa on viety vaikka ympärivuorokautisen hoivan yksikköön tietty määrä rokotteita, ja jos siellä onkin ollut vaikka yksi (eri valmisteella rokotettu). Käytännössä massarokotuspisteissä pyritään toteuttamaan rokottaminen aina samalla rokotteella, koska se on suositus.

Entä jos asiakas haluaakin kakkosrokotteen eri valmisteella?

– Asiakkaalla ei ole mahdollisuutta valita valmistetta.

Messukeskuksen tilanne on siis ollut yksittäistapaus?

– Emme aseta asiakkaita siihen tilanteeseen, että heidän tarvitsisi valita valmiste.

Mistä asiakas löytää tietoa ristiin annetuista rokotteista?

– THL:n sivuilta löytyy parhaiten suomenkielisenä. Sieltä löytyy myös linkit kansainvälisiin tutkimuksiin, koska Suomessa ei vielä ole suomalaista tutkimusta asiasta.