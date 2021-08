Pirkanmaalla on todettu 84 uutta koronavirustartuntaa – näytteitä analysoitiin paljon

Tällä viikolla Tays on kertonut neljän päivän aikana yhteensä 273 uudesta tartunnasta.

Pirkanmaalla on todettu 84 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) torstaina. Fimlab tutki alueelta 1 716 näytettä.

Keskiviikkona Tays raportoi 62 uudesta tartunnasta ja tiistaina 56 tartunnasta. Näytemäärät ovat kasvaneet sunnuntaista lähtien päivittäin.

Tällä viikolla Tays on kertonut neljän päivän aikana yhteensä 273 uudesta tartunnasta. Viime viikolla raportoitiin 559 tartuntaa, mikä on suurin luku koko epidemian aikana.

THL kertoi eilen 11:stä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta koko maassa. Kuolemantapauksia on ollut yhteensä epidemian aikana 995, joista 49 Pirkanmaalla.

Valtaosa koronaan menehtyneistä on ikääntyneitä. Kuolleiden mediaani-ikä on 82 vuotta, eli puolet on sitä vanhempia ja puolet nuorempia. Pirkanmaalla 41 kuolleista on ollut vähintään 70-vuotiaita. Maakunnassa ei ole raportoitu yhtään alle 30-vuotiaiden koronakuolemaa.