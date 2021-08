Tampere aloittaa 12 vuotta täyttäneiden rokotukset maanantaina kouluilla – ajan voi varata ensi viikosta alkaen muuallekin, jos huoltaja tulee saattajaksi

12–15-vuotiaiden ikäluokan koronarokotteet pyritään antamaan syyslomaan mennessä. Toinen rokotuspäivä suunnitellaan kouluille kahdeksan viikon päähän ensimmäisestä rokotteesta.

Aamulehti

12 vuotta täyttäneiden koululaisten koronarokotukset alkavat Tampereella ensi maanantaina.

– Ensi sijaisesti rokotukset järjestellään niin, että mahdollisuus rokottautua on omalla koululla koulupäivän aikana, kertoo ylilääkäri Tuire Sannisto Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

Jos rokotuksen ottaminen koululla ei ole mahdollista sairastumisen tai muun poissaolon takia, voi ensi viikosta alkaen käyttää massarokotuspisteen walk in -mahdollisuutta tai ajanvarausta tai varata ajan omalle terveysasemalle. Näin voi toimia myös, jos toiveena on, että huoltaja on paikalla rokotuksessa.

– Koulujen tilat eivät anna myöten sille, että huoltajat olisivat saattajina siellä mukana, Sannisto sanoo.

12–15-vuotiaiden ikäluokan rokotteet pyritään antamaan syyslomaan mennessä, mikäli on mahdollista.

– Todellinen rokotustahti selviää, kun rokotukset aloitetaan, Sannisto kertoo.

Rokotuksiin saadaan massarokotuspisteiden väestä apua.

Toinen rokotuspäivä suunnitellaan kouluille kahdeksan viikon päähän ensimmäisestä rokotteesta.

– Pyrimme siihen, että päivä olisi aikaisin mahdollinen, Sannisto kertoo.

Rokotukset iän mukaan

Hän painottaa, että rokotukset annetaan nimenomaan iän mukaan.

– Jos kutosluokkalainen ei ole vielä täyttänyt kahtatoista, rokotetta ei tässä kohtaa anneta.

Kouluilla rokottaminen koskee vain peruskouluja.

Kouluille ja vanhemmille lähetetään asiassa tarkat paikat ja kellonajat.

15-vuotiaita opiskelee toisella asteella, mutta Sanniston mukaan lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin ei suunnitella tässä vaiheessa rokotusmahdollisuutta, vaan se hoituu massarokotuspisteellä.