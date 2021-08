Main ContentPlaceholder

Koronavirus

49 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Pirkanmaalla – tämä on ikäjakauma ja nämä ovat vakavan taudin riskit

Valtaosa Pirkanmaalla koronaan menehtyneistä on ikäihmisiä. Alle 30-vuotiailla ei ole kirjattu yhtään koronakuolemaa. Selvitimme, miten koronan aiheuttamat kuolemantapaukset jakautuvat ajallisesti ja ikäryhmittäin Pirkanmaan alueella. Kesän aikana Suomessa teho-osastoille on kuitenkin päätynyt yhä nuorempia. Teholla koronan vuoksi hoidettavista jo puolet on alle 50-vuotiaita ja taudinkuvat ovat usein rajuja. Täyden rokotesarjan saaneille on kuitenkin hyviä uutisia.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Tampereen Rauhaniemen sairaalassa vuodenvaihteessa jyllännyt koronavirusepidemia näkyy piikkinä Pirkanmaan koronakuolemissa. Kuva joulukuulta 2020, jolloin Rauhaniemen epidemia oli pahimmillaan.