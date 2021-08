Nuorten koronarokotukset aukesivat Pirkanmaalla – Näin ysiluokkalaiset ajattelevat rokotuksesta: ”Alusta asti olen ollut sitä mieltä, että otan rokotteen”

Vesilahdessa nuorten rokotukset ovat lähteneet hyvin käyntiin. Kysyimme yhdeksäsluokkalaisilta Veera Vestolta, Anu Markovilta, Aleksanteri Mäkelältä ja Joonas Koskensalolta, mitä he ajattelevat rokotteen ottamisesta.

Tilaajille

Aamulehti

Nuorten 12 – 15-vuotiaiden ikäryhmän koronarokotukset aukesivat Pirkanmaalla tämän viikon maanantaina. Niin myös Vesilahdessa, jossa ajanvaraus aukesi maanantaina.

Vesilahden yhtenäiskoulun yhdeksäsluokkalaiset Veera Vesto, 15, Anu Markov, 14, Aleksanteri Mäkelä, 15, ja Joonas Koskensalo, 15, suhtautuvat koronarokotuksiin myönteisesti. Nelikosta yhdellä on rokote, kaksi on varannut ajan ja kolmaskin on ottamassa rokotteen.