Raskaana olevia rokottamattomia on joutunut osastohoitoon myös Taysissa – Tays suosittelee rokotetta raskaana oleville

Raskaana olevilla naisilla on suurempi riski saada koronaviruksen aiheuttaman taudin vaikea muoto.

Aamulehti

Tampereen yliopistollinen sairaala Tays suosittelee, että raskaana olevat naiset ottaisivat koronarokotteen.

Laajoissa kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että raskaana olevilla naisilla on suurempi riski saada koronaviruksen aiheuttaman taudin vaikea muoto. Riski joutua teho-osastolle ja hengityskoneeseen on siten suurempi.

Äitikuoleman riski on myös koholla vaikeissa tautimuodoissa. Rokote suojaa raskaana olevaa koronataudilta ja taudin aiheuttamalta ennenaikaiselta synnytykseltä.

Koronaviruksen deltavariattiin on todettu liittyvän lähes kaksinkertainen vaikeampien tautimuotojen esiintyminen rokottamattomilla raskaana olevilla tuoreessa isobritannialaistutkimuksessa. Vertailuryhmänä oli viruksen alkuperäisen muodon aiheuttamat sairastumiset.

Vaaraksi myös sikiölle

Sikiön kannalta äidin koronavirusinfektio tuo useita riskejä. Ennenaikaisen synnytyksen ja vastasyntyneiden teholle joutumisen riski on koholla. Äidin vaikea tautimuoto uhkaa myös sikiön hapensaantia ja terveyttä.

Deltavariantin yleistyttyä ja neljännen tautiaallon myötä myös Taysin alueella on rokottamattomia raskaana olevia päätynyt osastohoitoon ja taudin aiheuttamaan ennenaikaiseen synnytykseen.

Koronarokote suojaa raskaana olevaa koronataudilta ja taudin aiheuttamalta ennenaikaiselta synnytykseltä. Lisäksi raskausajan rokote suojaa sekä äitiä että lasta teho-osastohoidon tarpeelta.

Rokotteen ottaminen on sallittua ja suositeltavaa kaikissa raskauden vaiheissa ja raskautta suunniteltaessa. Jos rokotussarjasta ei ehtisi toteutua kuin ensimmäinen rokote ennen synnytystä, sekin antaa jo osittaista suojaa loppuraskauteen. Toisen rokotteen voi ottaa imetysaikana.

Toisaalta ennen hedelmöitystä otetun ensimmäisen rokotuksen jälkeen toisen rokotteen voi ottaa raskauden alkamisen jälkeen normaalilla rokotusvälillä.