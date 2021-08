Ratinan rokotuspisteen piti olla 9.–29. elokuuta suljettuna alueella järjestettävien tapahtumien vuoksi, mutta vakavan tautitilanteen vuoksi muutto messu- ja urheilukeskukseen on toistaiseksi jäissä. Ratinassa on määrä järjestää 20. elokuuta Blockfest-musiikkifestivaali, joka on yksi Tampereen kesän suurimmista tapahtumista.

Aamulehti

Tampereen kaupunki on aloittanut valmistautumisen 12–15-vuotiaiden mahdollisiin rokotuksiin sekä laajempaan opiskelijoiden rokottamiseen.

– Rokotusten suunnittelu on jo käynnissä, vastaanottotoiminnan ylilääkäri Kati Myllymäki Tampereen kaupungilta kertoo.

Myllymäki uskoo, että nuorten rokotuksiin on lähiviikkoina valmiutta ja riittävästi rokotteita. Näin siitä huolimatta, että Tampereen messu- ja urheilukeskuksen walk in -rokotuslinja on väliaikaisesti suljettuna 5.–10. elokuuta rokotteiden vähyyden vuoksi.

– Saamme ensi tiistaista alkaen taas enemmän rokotteita. Vielä meillä ei kuitenkaan ole tietoa 12–15-vuotiaiden rokotemääristä, Myllymäki toteaa.

Elokuussa käyntiin

Hallitus muutti torstaina vapaaehtoisista koronarokotuksista annettua valtioneuvoston asetusta. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Jatkossa rokotteita tarjotaan kaikille 12–15-vuotiaille.

– Kyllä meidän tahtotila on aloittaa 12–15-vuotiaiden rokotukset mahdollisimman pian, mutta eivät ne varmastikaan vielä ensi viikolla ala. Elokuussa kuitenkin, kun alun perin ajateltiin syyskuuta, Myllymäki sanoo.

Ratinan rokotusyksikön piti olla 9.–29. elokuuta suljettuna alueella järjestettävien tapahtumien vuoksi, mutta tilanne on nyt muuttunut. Ainakin Blockfest-musiikkifestivaali on määrä järjestää Ratinan alueella 20. elokuuta alkaen.

– Toistaiseksi muuttoa ei tehdä, koska tapahtumien toteutuminen on epävarmaa tautitilanteen vuoksi, Myllymäki toteaa.

Ratina auki normaalisti

Ratinan rokotuspiste on Myllymäen mukaan ensi viikolla avoinna normaalisti kello 8–20 ja Messukeskus kello 11–18. Myös Messukeskuksen walk in -linja palvelee taas keskiviikosta 11. elokuuta alkaen kello 11–16. Ratinassa on niin ikään auki walk in -linja, mutta vain ykkösrokotetta hakeville.

Pormestari Lauri Lylyn johtama Tampereen kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä ilmaisi torstaina huolensa heikentyneestä tautitilanteesta.

Samalla kaupunkilaisia muistutettiin vastuullisesta ja terveysturvallisesta käytöksestä, kun opinnot ja harrastukset jälleen alkavat. Kohtaamisissa ja joukkoliikenteessä on syytä muistaa maskit, turvavälit sekä hyvä käsihygienia. Lisäksi kannustetaan hakeutumaan rokotuksiin.

Tavoitteena on turvata sekä lähiopetus että harrastusmahdollisuudet.

Lue lisää: Kaikki koronaviruksesta: Pirkanmaalle taas tanssi- ja karaoke-kielto ravintoloiden sisätiloihin, valomerkki kello 22 – rokotukset laajennetaan koskemaan kaikkia 12–15-vuotiaita

Päivitys 5.8.2021 kello 15.50: Päivitetty juttuun tieto rokotusasetuksen hyväksymisestä.