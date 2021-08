Suora lähetys kello 10: STM ja THL kertovat koronatilanteesta

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoivat epidemiatilanteesta tiedotustilaisuudessa. Seuraa tilaisuutta suorana tästä jutusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitävät tänään kello kymmenen tilannekatsauksen, jossa käsitellään tautitilannetta ja koronaviruksen epidemiologista arviota Suomessa sekä kansainvälisesti. Tilaisuudessa kuullaan myös koronarokotetilanteen edistymisestä.

Tilannekatsauksessa ovat mukana kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä sekä ylilääkäri Otto Helve THL:stä

Kesäkuun loppupuolella koronatilanne alkoi heikentynyt Suomessa tautimäärien lähtiessä nousuun. Kahden viikon aikana maassa on raportoitu noin 7 500 koronatartuntaa. Pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla sekä Varsinais-Suomessa siirryttiin tiistaina epidemian kiihtymisvaiheeseen.

Seuraamme tilaisuutta hetki hetkeltä:

Kello 10.41: Asetusmuutos ensimmäisen rokotteen laajentamisesta 12-15-vuotiaisiin tulisi voimaan 9.8 alkaen. Tähän joukkoon kuuluvista riskiryhmäläisistä on rokotettu jo 25-30 prosenttia.

Kello 10.37: Kansliapäällikkö Kirsi Varhila STM:stä kertoo, että hallituksen käsittelevän tänään rokotteiden laajentamista 12-15-vuotiaisiin sekä ravitsemisliikkeiden rajoituksia.

Kello 10.34: Perusterveydenhuollossa on tällä hetkellä kova paine. Kunnista on raportoitu viiveitä altistusketjujen jäljityksessä.

– Tartuntojen kasvu on saatava taittumaan mahdollisimman pian ettei perusterveyden huolto kuormitu.

Kello 10.30: Suurin osa tartunnoista on kotoperäisiä. Sairaalahoidon tarve jakautuu maassa nyt tasaisemmin. Tällä hetkellä tehohoidossa on Voipio- Pulkin mukaan eniten nuoria, jotka toipuvat nopeasti vuodeosastolle.

Kello 10.28: Juhannuksen jälkeen tartuntoja alkoi ilmentyä erityisesti nuorten keskuudessa. Suurin osa tartunnoista saadaan nyt baareista ja tapahtumista sekä kotoa.

Kello 10.24: Strategiajohtaja Liisa Voipio-Pulkin mukaan sairaanhoidon kuormitus on hieman kasvussa. Uudellamaalla on ollut ongelmia tartuntajäljityksessä. Suuressa osassa maata jäljitys kuitenkin toimii hyvin. Heinä- elokuun vaihteessa 26.7- 1.8. karanteenissa oli 8300 ihmistä.

Kello 10.22: Kesän aikana rokotustilanne on edennyt hyvin. Helven mukaan 74,2 prosenttia suomalaisista on saanut ensimmäisen rokoteannoksen ja 40 prosenttia toisen.

Kello 10.20: Helven mukaan rokotteiden teho on erittäin hyvä, eikä se eroa suuresti eri varianttien suhteen.

Kello 10.18: Lähes kaikki tapaukset ovat Suomessa nyt deltavirusvarianttia. Tällä hetkellä noin 90 prosenttia tapauksista on deltavirusta.

Kello 10.16: Tartunnat ovat kasvussa lähes koko maassa. Pahin tilanne on Hus-alueella, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Kello 10.15: Helven mukaan kolmen edellisen viikon aikana suurin osa Suomen uusista tapauksista nuorilla ja rokottamattomilla.

Kello 10.14: Suomessa tapausmäärien nousu on ollut nopeaa. Testimäärät ovat kasvaneet. Helve kertoo, että 3,9 prosenttia testeistä on positiivisia. Uusia tartuntoja on todettu 752.

Kello 10.11: Iso-Britanniassa tartunnat lähtivät rajuun nousuun kesäkuussa, mutta sen jälkeen tartunnat ovat vähentyneet. Kuolleiden määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa tartuntamäärään.

Kello 10.09: Euroopassa uusien tartuntojen määrä ei ole enää samanlaisessa kasvussa. Suurin osa tartunnoista on todettu nuorilla ja rokottamattomilla.

Kello 10.08: Otto Helve kertoo koronan maailmanlaajuisesti tilanteesta. Uusien tartuntojen määrä on ollut maailmanlaajuisessa kasvussa.

Kello 10.03: Tilaisuus alkaa