Taysissa varaudutaan uusien osastojen avaamiseen sairaalahoidon kuormittumisen vuoksi – Johtajaylilääkäri Sand: ”Koitamme löytää ratkaisuja, joista aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa”

Taysin erikoisalojen sisällä käydään keskustelua siitä, onko potilaissa sellaisia, joiden hoitoa on kohtalaisen turvallista siirtää. Tavoitteena on löytää resursseja ja henkilökuntaa mahdollisille uusille osastoille, joita paheneva koronatilanne voi tuoda mukanaan.

– Jopa kiireisen hoidon sisällä joudutaan miettimään, pystytäänkö kaikkea toteuttamaan ajallaan.

Näin totesi Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) johtajaylilääkäri Juhani Sand tiistaina alueellisen pandemiaohjausryhmän tiedotustilaisuudessa.

Koronatartuntojen määrä on noussut nopeasti ja sairaalahoidon tarve lisääntynyt Pirkanmaalla. Sand kertoo, että jatkuvaa arviointia käydään sen suhteen, millaiset hoitotehtävät voidaan siirtää myöhemmäksi.

Priorisointia sairaalahoidon tarpeellisuudesta tehtäisiin Sandin mukaan kesäaikaan myös ilman koronaa. Silloin syynä ovat kesä- ja lomakaudet, jolloin keskitytään pääasiassa päivystykseen ja kiireelliseen hoitoon.

Tällä kertaa priorisoinnin pääsyynä on kuitenkin pahentuva koronatilanne.

Uusiin osastoihin varaudutaan

Sand kertoo, että kaikkien Taysin erikoisalojen kanssa käydään keskusteluja siitä, millainen tilanne heillä on. Tavoitteena on selvittää, mistä resursseja ja henkilökuntaa olisi mahdollista saada, mikäli uusien osastojen avaamisille on tarvetta pahentuvan koronatilanteen myötä.

Erikoisaloja sairaalassa on Sandin mukaan noin 40. Niiden sisällä mietitään myös sitä, onko potilaissa sellaisia, joiden hoitoa olisi vielä kohtalaisen turvallista siirtää eteenpäin.

Tarkempia esimerkkejä kiireellisen hoidon osastoista, joissa priorisointeja saatetaan joutua tekemään, Sand ei vielä kerro.

– Kuuntelemme erikoisalojen ehdotuksia, ja koitamme löytää ratkaisuja, joista aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa.

Sand kuitenkin muistuttaa, että uusien osastojen avaaminen on vasta suunnitelmien tasolla, eikä niitä ole vielä perustettu. Tilanteeseen kuitenkin varaudutaan.

– Kaiken aikaa on oltava ajatus siitä, mitä tehdään, jos tilanne sitä vaatii, Sand kommentoi.