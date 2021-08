Pirkanmaa siirtyy jälleen leviämisvaiheeseen: näin koronaluvut ovat muuttuneet, yli puolet kesällä sairaalaan joutuneista 20–39-vuotiaita

Mitä? Pirkanmaan koronaluvut

Tartunnan lähde saatiin viime viikolla selville 368 tapauksessa, eli 71 prosenttia tartunnoista jäljitettiin. 153 tartunnan lähde jäi tuntemattomaksi. Näistä 116 tartuntaa on peräisin Pirkanmaalta. Se merkitsee, että tautia on Pirkanmaalla liikkeellä paljon. Myös jätevesitutkimuksissa on havaittu runsaasti virusta.

Eniten tartuntoja saatiin samasta taloudesta, kaikkiaan 118 tartuntaa. Kotiin tartunta tuotiin useimmiten sukulaisten, ystävien tai tuttavien tapaamisista: näitä tartuntoja oli kaikkiaan 66 eli 18 prosenttia. Yökerhoista, baareista ja ravintoloista tuli 56 tartuntaa eli 15 prosenttia, ja yleisötapahtumista tartuntoja saatiin 33 eli yhdeksän prosenttia. Yksityisistä juhlista tartuntoja tuli 28 eli kahdeksan prosenttia. Ulkomaisia tartuntoja oli 25 eli seitsemän prosenttia.

Kenellä?

Selvästi eniten tartuntoja on 20–29-vuotiailla, ja mutta 30–39-vuotiaiden tartunnat ovat lisääntyneet runsaasti edelliseen viikkoon nähden. Myös 40–59-vuotiaiden tartunnat ovat nousussa: niiden määrä tuplaantui edellisestä viikosta.

Kesä–heinäkuun aikana Pirkanmaalla sairaalahoitoon joutuneista 51 prosenttia oli 20–39-vuotiaita.

Tilastojen valossa rokotus on hyödyllinen suoja koronaa vastaan: kaikista Pirkanmaalla kesän aikana koronaan sairastuneista täysin rokottamattomia on ollut noin puolet ja kertaalleen rokotettuja 35 prosenttia. Noin viisi prosenttia on saanut täyden rokotussarjan, ja tällaisissa tilanteissa sairastumiseen on johtanut hyvin voimakas tai pitkäaikainen altistuminen. Kymmenessä prosentissa tapauksista rokotustiedot eivät olleet saatavissa.

Lähde: Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän tiedote 3. elokuuta