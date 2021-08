Main ContentPlaceholder

Koronavirus

Omakannan rokotus­todistuksissa on ollut virheitä Tampereella – Omat tiedot syytä tarkistaa: ”Siinä on tapahtunut inhimillinen virhe”

Toinen koronarokoteannos ei ole aina kirjautunut Omakantaan kuten pitäisi. Syynä on inhimillinen virhe, joka on helposti korjattavissa. Omat tiedot on hyvä tarkistaa, jotta koronarokotustodistus on kunnossa.

Koronarokotusten kirjautumisessa Omakantaan on viime päivinä havaittu virheitä Tampereella.