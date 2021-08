Oletko pudonnut kärryiltä koronarajoituksista? Nämä kaikki rajoitukset Pirkanmaalla ovat tällä hetkellä voimassa

Pirkanmaan koronaepidemia on kiihtymisvaiheessa. Aamulehti kokosi yhteen kaikki suositukset ja rajoitukset, jotka ovat tällä hetkellä voimassa Pirkanmaalla. Koronanyrkki kokoontuu jälleen tiistaina, jolloin odotettavissa voi olla muutoksia rajoituksiin.

Ravintoloiden uudet rajoitukset tulivat voimaan 24. heinäkuuta. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista. Aamulehti kuvasi heinäkuussa Periscopessa työskennelleen Joni Salovaaran.

Pirkanmaalla siirryttiin koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen noin kaksi viikkoa sitten, minkä seurauksena uusille rajoituksille tuli tarvetta. Päivitetyt rajoitukset ja suositukset koskivat muun muassa yleisötilaisuuksia ja ravintoloiden toimintaa.

Pandemiaohjausryhmä eli tutummin koronanyrkki kokoontuu jälleen tiistai-iltapäivällä 3. elokuuta. Nyrkiltä odotetaan tietoa muun muassa siitä, siirrytäänkö Pirkanmaalla kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen. Odotettavissa voi olla jälleen muutoksia rajoituksiin.

Aamulehti kokosi yhteen tämänhetkiset suositukset ja rajoitukset, jotka ovat voimassa Pirkanmaalla.

Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille kaikissa sisätiloissa. Suositus on voimassa myös julkisessa liikenteessä ja takseissa niin matkustajille kuin kuljettajille.

Niiden henkilöiden, jotka ovat hakeutumassa koronavirustestiin ja matkaamassa näytteenottoon, olisi syytä käyttää maskia. Lisäksi ennen negatiivisen testituloksen saamista maskin käyttö on suositeltavaa, mikäli henkilöt joutuvat liikkumaan kodin ulkopuolella.

Riskialueelta Suomeen saapuvien matkailijoiden tulisi käyttää maskia siirtyessään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin. Maskin käyttö on tarpeellista myös silloin, jos omaehtoisen karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Tapahtumanjärjestäjille suositellaan, että erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa on vahva maskisuositus. Tämä koskee myös ulkona järjestettäviä tilaisuuksia.

Etätyösuositus voimassa, koulut lähipetukseen

Pirkanmaalla etätyösuositus on voimassa elokuun loppuun asti. Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna.

Kaikki opetus sen sijaan suositellaan toteutettavaksi lähiopetuksena turvaohjeita noudattaen. Päivitetyn hybridistrategian pohjalta myös korkeakoulut voivat siirtyä lähiopetukseen.

Vierailut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailut sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla ovat pääosin sallittuja, kun noudatetaan turvallisen vierailun ohjeita.

Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö tai puoliso.

Ohjeistus on, että vierailulle saa tulla vain terveenä ja oireettomana. Käsihygieniasta tulee pitää huolta, ja kirurgista suu- ja nenäsuojainta on suositeltavaa käyttää, mikäli sen käyttöön ei ole terveydellistä estettä.

Muihin potilaisiin ja henkilökuntaan on pidettävä kahden metrin turvaväli, ja osaston yleisissä tiloissa turhaa liikkumista on syytä välttää. Mikäli osastolla on meneillään tartuntataudin aiheuttama epidemia tai tartuntojen selvitys, vierailu on mahdollista vain poikkeustapauksissa ja erikseen sopien.

Myös sosiaalihuollon yksiköissä, mukaan lukien Taysin kehitysvammahuollossa, sekä hoiva- ja asumispalveluyksiköissä vieraileminen on sallittua ohjeita noudattaen.

Kokoontumiset

Pirkanmaan koronatilanteen synkentyminen tuo yleisötapahtumiin tiukennetut kokoontumisrajoitukset ja turvavälimääräykset torstaista alkaen. Määräykset koskevat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntia sekä Punkalaitumen kuntaa ja ovat voimassa 5.–29. elokuuta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) perjantaina julkaisemat määräykset koskevat sisätiloja, joissa on samanaikaisesti koolla yli kymmenen ihmistä sekä rajattuja ulkotiloja, joissa on samanaikaisesti yli 50 ihmistä.

Osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia on mahdollista järjestää, jos turvallisuus voidaan varmistaa. Tapahtumanjärjestäjän on suunniteltava tilojen käyttö siten, että lähikontaktit pystytään välttämään.

Järjestäjän on varmistettava, että turvavälit toteutuvat. Sisätiloissa turvaväli on määritelty kahdeksi metriksi, mutta ulkotiloihin ei aseteta metrimääräistä rajaa. Tapahtumanjärjestäjän tulee kuitenkin huomioida epidemiatilanne ja mahdollistaa riittävä väljyys myös ulkotiloissa.

Ryhmäharrastustoiminta

Aikuiset, nuoret ja lapset voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Yleisissä tiloissa on maskisuositus, ja toiminnan tulee olla terveysturvallista sekä tartuntatautilain 58c-kohdan mukaista.

Ravintolat

Anniskelu on sallittu kello 07–00, ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05–01. Rajoitukset tulivat voimaan Pirkanmaalla lauantaina 2 heinäkuuta.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista. Jokaisella asiakkaalla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä.

Ulkoterasseilla asiakkaalla ei tarvitse olla omaa istumapaikkaa, mutta etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu ulkoterasseilla.

Uudet rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille. Aukioloaikoja koskevat rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- tai ilma-aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.