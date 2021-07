Juuri nyt: Näin avi rajoittaa kokoontumisia Pirkanmaalla – rajoitukset voimassa elokuun loppuun

Pirkanmaalla astuvat ensi viikolla voimaan kokoontumisrajoitus ja turvavälimääräys.

Kokoontumisrajoitus tulee Pirkanmaalla voimaan ensi viikon torstaina 5. elokuuta. Samalla astuu voimaan turvavälimääräys. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti päätöksestään perjantaina. Avi päätti asiasta tartuntatautilain pykälän 58 nojalla.

Määräykset koskevat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntia ja Punkalaitumen kuntaa ja ovat voimassa 5.–29. elokuuta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Pshp) arvioi aville torstaina toimittamassaan asiantuntijalausunnossa, että edellytykset sekä kokoontumisrajoituksille että turvavälimääräykselle täyttyvät. Pirkanmaa on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa, ja lisäksi alueen epidemiatilanne on huonontunut nopeasti.

Lausunnon mukaan Pirkanmaan 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on nyt 111 tapausta 100 000 asukasta kohti, ja luku on edelleen nousussa. Positiivisten näytteiden osuus on noussut yli kolmen prosentin.

Tartuntamäärien kasvu lisää terveydenhuollon kuormitusta näytteenotossa, päivystyksessä ja vuodeosastoilla ja uhkaa jäljitystoimintaa, mikä voi aiheuttaa vaaran epidemian hallitsemattomalle leviämiselle. Tämän perusteella avi tiedottaa näkevänsä rajoitukset välttämättömänä.

Rajoituksilla pyritään terveydenhuollon kantokyvyn lisäksi turvaamaan lähestyvä koulujen alku ja erityisesti perusopetuksen toteuttaminen lähiopetuksena.

Lähikontaktit pystyttävä välttämään

Avin linjauksen mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella toimijoiden on varmistettava yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että lähikontaktit voidaan välttää.

Määräys koskee yksityisiä yhteisöjä, säätiöitä ja muita oikeushenkilöitä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia, kuntia ja kuntayhtymiä, uskonnollisia yhdyskuntia ja julkisoikeudellisia laitoksia.

Määräys koskee sisätiloja, joissa on samanaikaisesti yli kymmenen ihmistä tai rajattuja ulkotiloja, joissa on samanaikaisesti yli 50 ihmistä.

Lähikontaktiksi määritellään fyysinen kontakti sisä- tai ulkotilassa tai oleskelu sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Lisäksi toimijoiden on tehtävä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne mahdollistavat lähikontaktien välttämisen. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Määräystä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Kokoontumisrajoitus

Lisäksi avi linjaa, että yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa, jos osallistujamäärä on enintään kymmenen henkilöä. Ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää, jos osallistujamäärä on enintään 50 henkilöä.

Osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia voi järjestää, jos turvallisuus voidaan varmistaa.