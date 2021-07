Saako kesätyöntekijä tai mökkiläinen koronarokotuksen Tampereella? Tällaiset säännöt pätevät rokotuksiin ulkopaikkakuntalaisille: ”Täytyy olla todellinen peruste”

Erityisesti nuorille aikuisille ei aina ole selvää, onko rokote otettava omalla kotipaikkakunnalla. Selvitimme, ketkä ovat oikeutettuja koronarokotukseen Tampereella.

Aamulehti

Nuorista aikuisista vasta noin puolet on saanut ensimmäisen rokoteannoksen Pirkanmaalla, kertoi Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä tiistaina. Koronanyrkin mukaan nuorten ja nuorten aikuisten ahkera rokotuksessa käyminen on nyt erityisen tärkeää.

Aamulehden saamien yhteydenottojen perusteella etenkin nuorten aikuisten keskuudessa vallitsee epäselvyyttä siitä, onko rokote otettava omalla kotipaikkakunnalla. Osa lähtee esimerkiksi kesätöihin toiselle puolelle Suomea.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee lähtökohtaisesti ottamaan rokotteen omalla kotipaikkakunnalla. Tampereen kaupunki puolestaan kertoo verkkosivuillaan pyrkivänsä järjestämään rokotuksen Tampereelle, jos rokotteen ottaminen omalla kotipaikkakunnalla on haasteellista ja aiheuttaa isoja ongelmia.

Tampereen messu- ja urheilukeskuksen rokotuspisteen osastonhoitaja Petra Sjöberg kertoo, että Tampereella esimerkiksi koko kesän työskentelevät tai opiskelevat henkilöt saavat rokotteen Tampereella. Rokotteen voi saada myös ulkomaalainen henkilö.

Kuntien välillä voi Sjöbergin mukaan olla tulkintaeroja. Yleensä Tampereella rokotteen voi saada, jos kaupungissa viettää yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta. Lomailu ei perusteeksi riitä.

– Jos on mökkiläinen tai Suomessa lomaileva turisti, sitä ei voida hyväksyä. Mutta jos on perusteltu syy olla Tampereella, esimerkiksi työ- tai opiskelupaikka, kyllä me silloin rokotamme, Sjöberg sanoo.

– Rokotukselle täytyy olla todellinen peruste, mutta toisaalta ei haluta sitäkään, että jää rokottamatta, koska se on meille kaikille tärkeää huolimatta kotikunnasta tai kansalaisuudesta.

Välillä ennen rokotusta joudutaan haastattelulla seulomaan, onko henkilö oikeutettu rokotteeseen. Sjöbergin mukaan lähes päivittäin on ainakin yksi selvittelyä vaativa tapaus.

Entä jos kotikunta vaihtuu?

Rokotteen voi saada Tampereella myös kaupunkiin muuttava henkilö, joka on saanut ensimmäisen rokotteen toisella paikkakunnalla. Nämä henkilöt voivat soittaa terveyspalvelujen neuvontaan.

– Se menee kotipaikkakunnan mukaan, Sjöberg vahvistaa.

Rokotustiedot kirjataan Omakantaan, ja tällöin ne ovat uuden kotipaikkakunnan tiedossa. Tehosterokotusaika määräytyy ensimmäisen rokotteen ajankohdan perusteella. Tällä hetkellä rokotussarjan tehosteväli on 12 viikkoa.