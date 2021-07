Pirkanmaa ehti olla koronaepidemian perustasolla kuusi viikkoa ennen siirtymistä takaisin kiihtymisvaiheeseen. Koronanyrkin mukaan siirtyminen on signaali siitä, että turvaväleihin ja maskien käyttöön on yhä syytä kiinnittää huomiota.

Pirkanmaa siirtyy koronaepidemian perustasolta takaisin kiihtymis­vaiheeseen, linjaa Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki tiistaina.

Pandemiaohjaustyhmä kertoo tiedotteessaan, että tartuntojen määrä jatkaa Pirkanmaalla kasvuaan ja epidemiatilanne on mennyt huonompaan suuntaan. Esimerkiksi tiistaina raportoitiin 26 uudesta tartunnasta Pirkanmaalla.

Kahden viikon ilmaantuvuus on Pirkanmaalla nyt 56 tapausta 100 000:ta asukasta kohden. Positiivisten testien osuus Fimlabissa testatuista oli viime viikolla 2,8 prosenttia.

Koronanyrkin mukaan kiihtymisvaiheeseen siirtyminen on signaali siitä, että turvaväleihin ja maskin käyttöön on nyt syytä kiinnittää huomiota.

Pirkanmaa siirtyi epidemian kiihtymisvaiheesta sen matalimmalle, eli perustasolle, tasolle kuusi viikkoa sitten 8. kesäkuuta. Tuolloin kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 21 ja positiivisten näytteiden osuus 0,7 prosenttia.

Mitä? Koronaepidemian tasot Perustaso Epidemia ei kasva. Tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen. Tartuntaketjut ovat hallittavissa ja altistuneet jäljitettävissä ilman jatkotartuntoja nostavaa viivettä. Korona ei leviä merkittävästi jo havaittujen ryppäiden ulkopuolelle. Kiihtymisvaihe Epidemian kasvu alkaa kiihtyä. Esiintyy useita paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja. 14 vuorokauden aikana tartuntoja tapaussumma on enintään 25 / 100 000 asukasta. Leviämisvaihe Epidemian kasvu nopeutuu edelleen. Tapaukset leviävät alueellisesti tai laajemmin. Jäljitys vaikeutuu. Tartuntojen tapaussumma on 14 vuorokauden aikana yli 25–50 / 100 000 asukasta vähintään kahtena peräkkäisenä viikkona. Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Painottuvat nuoriin ikäryhmiin

Koronanyrkin mukaan tartunnat painottuvat Pirkanmaalla nuoriin ikäryhmiin. Viime viikolla varmistuneista tartunnoista 41 prosenttia tuli 20–29-vuotiaille.

Yli 70-vuotiailla ei ilmennyt yhtään tartuntaa. Tähän vaikuttanee koronanyrkin arvion mukaan iäkkäiden hyvä rokotussuoja.

Nuorista aikuisista vasta noin puolet on Pirkanmaalla saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Rokotussuoja on siis vielä puutteellinen.

– Nuorten ja nuorten aikuisten ahkera rokotuksessa käyminen onkin nyt erityisen tärkeää, koronanyrkin tiedotteessa kerrotaan.

– Oppilaitosten lukuvuoden alku ei ole enää kaukana. Jotta arkeen voidaan palata mahdollisimman normaalisti, koronatilanne on tarpeen saada hallintaan.

Sairaalahoidossa on Pirkanmaalla nyt vain yksittäisiä koronapotilaita, mutta muuten sairaaloissa on varsin täyttä. Vaikka koronaan liittyviä sairaalahoitojaksoja on tällä hetkellä vähän, tartuntojen lisääntyminen johtanee myös terveydenhuollon kuormituksen kasvuun jollain aikavälillä.

Mitä? Näistä paikoista tartuntoja saatiin Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin kaikkiaan 173 tartuntaa. Näistä 80 prosentin lähde saatiin jäljitettyä. Sairastuneista 34 prosenttia oli edeltävästi karanteenissa. Eniten tartuntoja saatiin sukulaisten, ystävien tai tuttavien tapaamisista: kaikkiaan 38 tartuntaa eli 22 prosenttia. Perhepiiristä saatiin 36 tartuntaa. Ravintoloista, baareista ja yökerhoista tuli 22 tartuntaa eli 13 prosenttia. Ravintoloista, baareista ja yökerhoista saadut tartunnat ovat olleet noususuunnassa viime viikkoina. Ulkomailta saadut tartunnat ovat nyt laskusuunnassa, ja niitä oli kahdeksan prosenttia viime viikon tartunnoista.

Näin siirtyminen vaikuttaa rajoituksiin

Käytännössä siirtyminen kiihtymisvaiheeseen vaikuttaa koronanyrkin mukaan etenkin ravintoloiden aukioloaikoihin.

Valtioneuvosto on lähipäivinä asettamassa ravintolarajoituksia kiihtymisvaiheessa olevilla alueille.

Johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) arvioi tiistaina MTV:n haastattelussa, että rajoitukset kiristyvät joillain alueilla mahdollisesti jo lähipäivinä.

Muihin Pirkanmaan alueen suosituksiin tai rajoituksiin kiihtymisvaiheeseen siirtyminen ei tuo merkittäviä muutoksia. Maski- ja etätyösuositukset ovat olleet Pirkanmaalla voimassa tähänkin asti. Niiden merkitys vain korostuu entisestään.