Tällä viikolla joka kolmas tullut messu- ja urheilukeskukseen rokotettavaksi ilman ajanvarausta – pian mahdolliset ruuhkatkin voi tarkistaa ennakkoon

Tampereella on tästä viikosta alkaen päässyt rokotettavaksi ilman ajanvarausta.

Aamulehti

Tampereella on tästä viikosta alkaen päässyt ottamaan koronarokotteen ilman ajanvarausta. Niin sanottu walk in -rokotuslinja, johon voi kävellä varaamatta aikaa, avattiin maanantaina Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa.

Walk in -jonosta pääsee ottamaan vain ensimmäisen rokotteen, ei tehosteannosta.

Nokialle tulee sama järjestely kahtena perjantaina. Siellä rokotteen voi saada ilman ajanvarausta 16. ja 23. heinäkuuta.

Ensimmäisten päivien perusteella näyttää siltä, että huomattava osa rokotettavista on tullut ilman ajanvarausta tulleiden jonosta. Rokotuskapasiteetti messu- ja urheilukeskuksessa on noin 1 200, ja alustavien tietojen mukaan jopa kolmannes olisi rokotettu ilman ajanvarausta, kertoo Tampereen hoitotyön päällikkö Birgit Aikio.

Walk in -rokotteiden jakaminen ei ole ongelmatonta, Aikio myöntää.

– Walk inin ongelma on, että sitä ei pysty ennakoimaan, onko siellä ruuhkaa vai ei.

Sujuvuuden lisäämiseksi on suunniteltu, että rokotuskeskuksen kiireisyyttä voisi seurata jatkossa verkosta. Jos jonojen pituudesta saisi ajantasaista tietoa helposti, käynnin voisi ajoittaa niin, että odottelua tulee mahdollisimman vähän.

Lue lisää: Kaikki koronaviruksesta: THL: Pietarin kisaturistien koronatartunnoista tällä hetkellä 91 prosenttia on deltamuunnosta

Tavoitteena noin puoli tuntia

Vielä ei ole tilastoja siitä, kauanko ilman ajanvarausta tulleet ovat joutuneet odottamaan vuoroaan. Tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa rokotuksen mikään vaihe ei venyisi yli vartin mittaiseksi. Koko toimenpiteelle sujuvana aikana Aikio pitää noin puolta tuntia.

Rokotuksen jälkeen oloa pitää seurata istuen 15 minuuttia, joten parhaimmillaan rokotteen voi hakea 20 minuutissa.

– Sehän on se minimiaika, joka siellä tulee joka tapauksessa menemään. Jos se on siitä kaksinkertainen tai vieläkin pidempi, se ei ole kenenkään edun mukaista.

Ilman ajanvarausta tulevien rokottaminen tapahtuu ajanvarausten rinnalla. Messukeskukseen tultaessa aulassa on viisi pistettä, joissa tarkistetaan, että henkilöllä on oikeus rokotteeseen. Näistä yksi on nyt varattu ilman ajanvarausta tuleville. Sen jälkeen odotusaulassa odotetaan vuoroa saapumisjärjestyksessä muiden kanssa.

Tarkoituksena on, että erityisesti nuorten rokotuskattavuutta saataisiin nostettua. Aikio pohtii, että kaikki eivät välttämättä pysty suunnittelemaan aikataulujaan heinäkuussa niin pitkälle, että osaisivat varata ajan sopivalle hetkelle.