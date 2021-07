Taysin tartuntajäljittäjät kohtaavat vihapuhetta ja valehtelua – Infektiolääkäri: Asiaton käytös voi pahimmillaan johtaa jäljitystyön vaarantumiseen

Taysin infektiolääkäri Janne Laine uskoo lomakauden vaikuttavan asiattoman käytöksen lisääntymiseen. – Ottaa varmasti päähän, kun suunnitelmat kariutuvat altistumisen sattuessa omalle kohdalle, Laine sanoo.

Vihaista puhetta, äreitä vastaanottoja ja aggressiivisuutta. Tällaista Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin tartuntajäljittäjät ovat viime aikoina kohdanneet enenevissä määrin soittaessaan ihmisille korona-altistumisista.

Taysin infektiolääkäri Janne Laineen mukaan kyseessä ei ole uusi ilmiö. Kuitenkin rajoitusten lieventyminen ja yhteiskunnan avautuminen ovat lisänneet jäljittäjien kohtaamaa asiatonta käytöstä.

Kun ihmiset tapaavat toisiaan enemmän, altistumiset lisääntyvät ja tartuntojen jäljityksissä on vilkasta. Asiaton käytös voi Laineen mukaan pahimmillaan johtaa jäljitystyön vaarantumiseen, vaikka toistaiseksi ilmiö ei ole luvuissa näkynyt. Alkuviikosta jäljitysprosentti oli yli 80.

Laineen mukaan kyseessä on ensisijaisesti työhyvinvointiin liittyvä asia.

– Jäljittäjät tekevät lakisääteistä työtä, jonka tavoitteena on väestön suojelu ja yleinen hyvä. Ei ole asiallista suhtautua jäljittäjiin aggressiivisesti. Se olisi jokaisen hyvä pitää mielessä, Laine kommentoi.

Kariutuneet suunnitelmat tympivät

Laine uskoo lomakauden aiheuttavan ihmisissä kuumentuneita tunteita, joita puretaan tartuntojen jäljittäjiin.

– Monella on kesälle kaikennäköisiä suunnitelmia. Ottaa varmasti päähän, kun suunnitelmat kariutuvat altistumisen sattuessa omalle kohdalle, Laine toteaa.

Asiattoman käytöksen lisäksi jäljittäjille on tullut ajoittain myös vaikutelma siitä, että ihmiset harkitsevat tarkkaan, mitä kaikkea he haluavat tuoda esille puhelun aikana. Vastauksissa on ollut ilmassa jopa epärehellisyyttä.

Laine uskoo, että tähän on syynä ihmisten harhaluulo siitä, että jos he luettelevat kaikki viime päivien aikana tavatut ihmiset, nämäkin joutuvat automaattisesti karanteeniin. Näin ei kuitenkaan Laineen mukaan ole.

– Jäljittäjät tekevät tapausten perusteella arvioin siitä, onko karanteenille tarvetta. Automaatio se ei ole, Laine kertoo.

Toisaalta Laine kertoo ymmärtävänsä, että joskus voi olla haasteellista muistaa tarkalleen parin päivän takaisia tapahtumia.

– Se on inhimillistä. Kun puhelu tulee äkisti, ei kaikkea ehkä muista heti kertoa, Laine selittää.