THL: Suomessa on todettu tasan 300 uutta koronatartuntaa – Pirkanmaalla koko kesän korkein päivittäinen koronaluku

Fimlab tutki Pirkanmaalla keskiviikkona 898 näytettä.

Pirkanmaalla on todettu 29 uutta koronatartuntaa. Fimlab tutki keskivikkona 898 näytettä.

Aamulehti

Suomessa on raportoitu 300 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 374 tartuntaa, mikä on 1 064 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 97 349.

Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 44 ihmistä, joista tehohoidossa on seitsemän.

Kesän isoin lukema

Pirkanmaalla on todettu 29 uutta koronatartuntaa. Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) tiedotti tartunnoista torstaina.

Päiväkohtainen luku on koko kesän suurin. Viimeksi enemmän tartuntoja on ollut huhtikuussa 24. päivä. Silloin tartuntoja todettiin 34.

Keskiviikkona uusia tartuntoja todettiin 21, tiistaina 14 ja maanantaina kuusi.

Päivän luvussa on mukana yksityisten laboratorioiden ja Taysin näytteet analysoivan Fimlabin ilmoittamat positiiviset tapaukset. Fimlab tutki keskiviikkona 898 koronanäytettä. Tiistaina tutkittujen näytteiden määrä oli 935 ja maanantaina 680.

Pirkanmaalla on raportoitu epidemian aikana 5417 koronavirustartuntaa. Koko Suomessa tartuntoja on todettu epidemian aikana yli 97 000.

THL:n torstaina raportoimat Pirkanmaan tartunnat jakautuivat kunnittain seuraavasti: Tampere 11 , Lempäälä 5, Nokia 1 ja Jämsä 1.

Lue lisää: Näissä paikoissa Pirkanmaalla on voinut altistua koronavirukselle – keskiviikkona listalle lisätty ravintoloita Tampereen keskustasta ja Himoksen taksijono