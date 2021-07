THL: Suomessa 222 uutta koronatartuntaa – Pirkanmaalla 14

Tampereen yliopistollinen sairaala tiedotti tiistaina neljästätoista uudesta koronavirustartunnasta Pirkanmaalla.

Aamulehti

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) kertoo, että Pirkanmaalla on varmistunut 14 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat todettiin maanantain aikana. Fimlab tutki Pirkanmaalla yhteensä 680 näytettä.

Viikonvaihteessa Pirkanmaalla varmistui 25 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat todettiin perjantain, lauantain ja sunnuntain aikana. Perjantaina uusia tartuntoja todettiin yhdeksän, lauantaina kymmenen ja sunnuntaina kuusi.

Koko epidemian aikana Pirkanmaalla on raportoitu yhteensä 5367 tartuntaa.

Koko valtakunnan päivän luku 222

Suomessa on raportoitu 222 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 182 tartuntaa, mikä on 1 106 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Pirkanmaan kunnista uusia tartuntoja raportoitiin THL:n mukaan Tampereelle 24 ja yksi Kangasalle, Vesilahteen, Pirkkalaan, Lempäälään ja Nokialle.

Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 41 ihmistä, joista tehohoidossa on 9, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.