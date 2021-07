Pelkästään tartuntamäärien seuraaminen tuottaa helposti liioitellun vaaran tunteen, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Joka päivä puoleenpäivään mennessä monen suomalaisen puhelimen näytöllä välähtää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut päivän koronatartuntaluvut.

Pietarista EM-kisoista palanneiden jalkapallokannattajien saamat tartunnat käänsivät rauhallisen tartuntakäyrän viime viikolla jälleen selkeään nousuun.

Kisaturistien tartunnat kertovat vielä kuitenkin vain Pietarin tautitilanteesta, arvioi THL:n johtaja Mika Salminen viime viikolla.

Pietarista tuodut tartunnat ovat Salmisen mukaan laajempi ongelma vasta, jos ne tuottavat Suomessa laajoja tartuntaketjuja.

Suuri mujuto sairaaloissa

Mutta miten tartunnat ylipäätään kuvaavat tautitilannetta, kun Suomen rokotus­kattavuus kasvaa päivä päivältä?

– Tartuntojen määrä on mielenkiintoista ja jäljityksessä tärkeää, mutta se ei kerro tautitaakkatilannetta, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Tautitaakan näkökulmasta oleellisia ovat Nohynekin mukaan sairaala- ja tehohoitojen sekä kuolemien määrät – pidemmällä aikavälillä ehkä myös long covidin eli pitkittyneiden koronaoireiden määrä.

Viimeiseksi mainittu on tosin Nohynekin mukaan hankala mittari, sillä pitkittyneen koronataudin tapausmääritelmä on vielä työn alla, eikä taudin syntykehitystä ja hoitoa vielä ymmärretä kovin hyvin.

Suuri muutos alkukesän aikana on tapahtunut sairaaloiden seinien sisäpuolella.

Sairaalahoidossa potilaita on huomattavasti vähemmän kuin keväällä, ja he ovat nuorempia kuin ennen. Keväällä sairaalahoidossa oli kaikkein eniten potilaita maaliskuun lopulla. Potilaita oli tällöin enimmillään 313, joista 59 oli tehohoidossa.

Perjantaina 2. heinäkuuta sairaalahoidossa oli Suomessa yhteensä 40 koronapotilasta, joista 11 oli teho-osastolla.

Perjantaina potilaita oli eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella: 15, joista 5 on tehohoidossa.

Husin viestinnästä kerrottiin perjantaina, että tuolloin potilaista 11 oli alle 60-vuotiaita ja neljä yli 60-vuotiaita.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo, että viimeisen noin viikon aikana sairaalahoitoa vaatineista potilaista yli puolet on alle 60-vuotiaita. Tehohoidossa olleista potilaista suurin osa on 40–60-vuotiaita. Yksittäiset teho­hoito­potilaat ovat olleet alle 40-vuotiaita.

– Tässä näkyy selvästi, että kun vanhemmat ikäluokat on rokotettu, sairaalaan joutuvat ovat nuorempia. Sairaalapotilaissa on yksittäisiä yli 70-vuotiaita, Mäkijärvi sanoo.

Nuoria myös tehohoidossa

Varsinkin iäkkäimmillä potilailla on usein vähintään yksi koronavirukselle altistava riskitekijä, mikä on Mäkijärven mukaan tavallista. Hänen mukaansa on kuitenkin huomattavaa, että riskiryhmiin kuulumattomia nuoria potilaita on joutunut aina tehohoitoon asti.

– Yleensä potilaalla ei silloin ole ollut kumpaakaan rokoteannosta.

Husin viestinnästä kerrottiin perjantaina, että tuolloin sairaalahoidossa olleesta 15 potilaasta 12:lla ei ollut yhtään koronarokotetta. Kahdella oli yksi rokoteannos, kahta ei kenelläkään. Yhden potilaan rokotustilanne ei ollut tiedossa.

On kuitenkin huomattava, että kaikki Husin luvut ovat niin pieniä, ettei niistä ole järkevää vetää kovin suuria johtopäätöksiä koko epidemiatilanteesta.

Markku Mäkijärvi arvioi, että viimeisen viikon aikana noin puolet sairaalaan joutuneista koronapotilaista on saanut yhden koronarokoteannoksen.

– Yksi rokote siis suojaa mutta ei täydellisesti.

Suomen koronastrategiana on estää vakavaa tautia, ehkäistä kuolemia, säästää elinvuosia ja pitää yllä terveydenhuollon kantokykyä.

Tässä keskeisimpiä työkaluja ovat koronarokotukset, jotka pienentävät mahdollisuutta koronavirustaudin vakavaan muotoon. Viime perjantaihin mennessä 59,5 prosenttia väestöstä oli saanut yhden ja 19,2 prosenttia kaksi korona­rokote­annosta.

THL:n mukaan lokakuussa kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat ovat saaneet kaksi rokoteannosta.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek on todennut useasti, että Suomi tarvitsee keskustelua rajoitustoimien kokoluokasta rokotuskattavuuden kasvaessa.

Liioiteltu vaaran tunne?

Pitäisikö samalla myös tautitilannetta alkaa hiljalleen arvioida enemmän sairaalahoitoon joutuneiden määrän perusteella?

Nohynek on asiasta samoilla linjoilla kuin puheissaan rajoituksista. Hänen mukaansa esimerkiksi Singaporessa on jo toukokuussa käyty keskustelua siitä, mitkä ovat tautitilanteen oikeat mittarit.

Pelkästään tartuntamäärien tuijottaminen tuottaa helposti liioitellun vaaran tunteen, Nohynek sanoo.

Hänen mukaansa tartunnat pitäisi suhteuttaa siihen, että yksikin korona­rokote­annos antaa kohtuullisen ja kaksi annosta erittäin hyvän suojan myös viruksen varianttien aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan.

– Toki rokotesuojan läpi tulee infektioita ja sairastumisia, mutta niiden suuruus­luokka ja vakavuus ovat ihan toista kuin epidemian alussa, Nohynek sanoo.

– Tilanne on erilainen esimerkiksi useissa Afrikan maissa, joissa rokotus­kattavuus on olematonta. Meidän tilanteemme on täysin toinen.

Nohynekin mukaan rokotuskattavuuden kasvaessa koronavirukseen pitäisi voida vähitellen ryhtyä suhtautumaan kuten mihin tahansa vaaralliseen taudinaiheuttajaan.

Hän kuitenkin toteaa, että tartuntamäärien tarkkaileminen on vielä tarpeellista, kun vasta vajaa viidennes suomalaisista on saanut tarvittavat kaksi koronarokoteannosta.

Briteissä tartunnat eivät heijastu sairaanhoitoon

Husin Mäkijärvi ei ota suoraan kantaa tautitilanteen määrittelyyn mutta arvelee, että sairaalahoidon tarve tulee jatkossa vahvemmin mukaan päätöksen­tekoon koronarajoituksista ja -suosituksista.

Hän toteaa, että esimerkiksi Britanniassa on huomattu, että kasvaneet tartuntamäärät eivät tällä hetkellä heijastu entiseen tapaan sairaalahoidon tarpeeseen.

– Eli rokotukset vaikuttavat siellä ihan selvästi, mutta meiltä puuttuu vielä tieto siitä, toimivatko asiat Suomessa samoin, Mäkijärvi sanoo.

Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuorti painottaa, että koko pandemian ajan tautitilanteelle on ollut monta mittaria. Yksi niistä on tartuntamäärät, toinen taas sairaala- tai tehohoitoa vaativat potilaat.

– Jokaisella mittarilla on oma tarkoituksensa, ja suositukset ja rajoitukset ovat perustuneet näiden mittareiden kokonaiskuvaan, Nuorti sanoo.

Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuorti.

– Mutta näiden indikaattoreiden painotusta voidaan miettiä, Nuorti toteaa.

– Päivittäisiin tapausmääriin on ehkä kiinnitetty vähän liikaakin huomiota. Suunta on tärkeämpi kuin päivittäiset muutokset.

Esimerkiksi maallikolle tartuntamäärät ovat kuitenkin helppo keino hahmottaa tautitilannetta, ja niissä muutokset näkyvät nopeiten, Nuorti toteaa.

Vaikka mittareiden painotusta voidaan miettiä, tartuntamäärien tarkkailua ei suinkaan ole järkevä hylätä, Nuorti korostaa. Oleellista on esimerkiksi seurata, missä ikäryhmässä tartuntoja esiintyy.

– Jos nuorissa ikäryhmissä tapausmäärät lisääntyvät, se kuvastaa viruskiertoa väestössä. Mitä enemmän virusta kiertää väestössä, sitä todennäköisemmin se löytää tiensä riskiryhmiin, vaikka ne olisivatkin rokotettuja, Nuorti sanoo.

– Seurantaa tarvitaan myös yllättävien muutosten ajantasaiseen tunnistamiseen. Jos seuraamme vain sairaalapotilaita, tartuntaketjumme ovat edenneet jo pari viikkoa.

Seurantatietoa ei kuitenkaan ole mielekästä kerätä vain itseisarvoisesti. Nuortin mukaan sitä täytyy käyttää toimintaan, kuten tartunnanjäljitykseen sekä päätöksentekoon rajoituksista ja suosituksista.