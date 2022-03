THL: Suomessa on raportoitu lähes 20 000 uutta koronavirustartuntaa, mukana aiemmilta päiviltä puuttuneita

Sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut kahdessa viikossa noin 90 potilaalla, mutta tehohoidon tarve on pysynyt ennallaan.

Helsinki

Suomessa on tänään raportoitu noin 19 700 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luvussa on mukana viime perjantaina ja maanantaina raportoituja tartuntoja, jotka eivät aiemmin päivittyneet raportteihin teknisen vian vuoksi.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 68 000 tartuntaa, mikä on lähes 16 000 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Tartuntojen valtakunnallinen ilmaantuvuus viimeksi kuluneilta kahdelta viikolta on noin 1 200 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Edellisten kahden viikon aikana ilmaantuvuusluku oli noin 1 500.

Raportoitujen tartuntojen määrä ei kuvaa todellista tartuntamäärää, koska kaikkia sairastuneita ei testata.

Sairaalahoidossa on viimeisimpien eli eilen päivitettyjen lukujen mukaan yhteensä 727 ihmistä, joilla on todettu koronavirustartunta. Heistä 35 on tehohoidossa.

Sairaalahoidossa olevien määrä on kahden viikon ajanjaksolla kasvanut noin 90 potilaalla, mutta tehohoidossa olevien määrä on pysynyt samana.

Koronaan liittyvät kuolemat laskussa

Tänään on raportoitu lisäksi 14 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa Suomessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Suomessa olisi edellisen raportointipäivän eli eilisen jälkeen kuollut 14 ihmistä, joilla oli koronavirusinfektio.

THL tilastoi koronaan liittyvät kuolintapaukset takautuvasti todellisen kuolinpäivän mukaan.

THL on raportoinut viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana yhteensä 165 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Tämä on 60 kuolemaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Helmikuussa THL raportoi koronaan liittyviä kuolemia yhteensä 376 kappaletta. Tammikuussa kuolemia raportoitiin 426.

Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemia on koko pandemian aikana raportoitu Suomessa 2 380. Useampi kuin yhdeksän kuollutta kymmenestä on ollut yli 60-vuotiaita.

Yhteensä Suomessa on vahvistettu koko pandemian aikana noin 657 000 koronatartuntaa.

Päivitetty 1.3.2022 klo 13:10: päivitetty kauttaaltaan.